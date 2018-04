Stiri pe aceeasi tema

- Salman Khan a fost condamnat pentru braconaj. Actorul a omorat doua antilope dintr-o specie rara. Decizia nu este definitiva, iar Salman Khan poate face apel in instanta. Iulia Vantur, marturisiri despre Salman Khan. "Atata vreme cat voi fi fericita..." Actorul a vanat doua specii rare…

- O instanța din India l-a condamnat la cinci ani de inchisoare și plata unei amenzi de 10.000 de rupii (aproximativ 154 de dolari) pe actorul Salman Khan, intr-un caz de braconaj, informeaza presa...

- Lovitura grea pentru superstarul de la Bollywood! Salman Khan a fost gasit vinovat de braconaj de o instanța din India. Salman Khan risca ani grei de inchisoare, dupa ce a omorat doua animale in satul Rahasthan. Este vorba despre niște antilope rare, care sunt protejate de lege. Salman Khan a ucis animalele…

- Fostul șef de stat din Brazilia se confrunta cu o pedeapsa de 12 ani de inchisoare. Potrivit deciziei luate de Curtea Suprema a țarii, Luiz Inacio Lula da Silva va fi intemnițat in timp ce va face recurs la condamnarea pentru corupție.

- In 1995, un adolescent din SUA in varsta de 16 ani era gasit vinovat la 17 capete de acuzare și condamnat la inchisoare pe viața. Acum, el are 39 de ani și, daca instanța nu va schimba sentința pe parcurs, el iși va trai restul vieții in spatele gratiilor, scrie BBC News.

- Rapperul DMX a fost condamnat, miercuri, la un an de inchisoare, dupa ce a pledat vinovat in procesul in care era acuzat ca nu a platit taxe in valoare de 1,7 milioane de dolari, informeaza Reuters.El a primit sentinta din partea judecatorului Jed Rakoff din Manhattan.

- Marius Șandru, fost consilier județean din partea liberalilor și vicepreședinte al PNL Salaj a fost condamnat, luni, de Curtea de Apel Cluj, in cauza soluționata inițial de Tribunalul Salaj, la 7 ani și șase luni inchisoare. Practic, magistrații Curții de Apel Cluj au menținut pedeapsa aplicata de Tribunalul…

- Magistratii Curtii de Apel Bucuresti l-au achitat, vineri, pe fostul presedinte al Consiliului Judetean Constanta, Nicusor Constantinescu, in dosarul in care acesta a fost condamnat, in prima instanta, la sase ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Decizia este definitiva.

- Costica Dobre, fost candidat PSD la functia de primar în Sutesti, județul Braila, a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu suspendare conditionata pentru proxenetism, iar fratele sau, Ionita, la 4 ani si 6 luni cu executare.

- Un escroc din Suceava pe nume Ovidiu Rusu a strans condamnari care insumeaza 225 de ani de inchisoare. Desi a absolvit doar patru clase, a reusit sa pacaleasca zeci de oameni dandu-se drept procuror sau judecator si obtinand de la acestia sume foarte mari de bani. El se lauda in urma cu ceva ani ca…

- "Acest minunat exemplar de fazan, care in ciuda lipsei totale a mimetismului a reusit sa supravietuiasca vreme de 2 ani tuturor pradatorilor naturali s-a intalnit in data de 20.02.2018 cu Pradatorul Suprem – am vrut sa scriu Omul, dar cel care l-a impuscat nu poate fi numit astfel, nici macar vanator…

- Un francez in varsta de 48 de ani a fost arestat in anul 2017 pentru tentativa de omor si nerespectarea regimului armelor si munitiilor si contrabanda. Samuel David Parra a impuscat din gelozie un tanar din comuna doljeana Gighera, folosind o arma pe care a introdus-o ilegal in tara.

- Un tribunal din Bruges l-a condamnat, miercuri, pe fotbalistul echipei FC Nantes, Yassine El Ghanassy, la sase luni de inchisoare dupa ce a fost prins de mai multe ori conducand cu viteza excesiva. In plus, belgianul are doi ani interdictie de a conduce autovehicule.Potrivit agentiei Belga,…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma și tatal sau, Mircea Cosma, fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, ar fi in Italia in așteptarea deciziei ICCJ cu privire la faptele de corupție de care sunt acuzați. Potrivit informatiilor Digi24 , Mircea Cosma si Vlad Cosma sunt in Italia, cu toate ca astazi…

- Becali este incarcerat la Penitenciarul din Slobozia, dupa ce a fost condamnat pe 20 februarie. Instanta suprema l-a condamnat pe Ioan Becali la de trei ani de inchisoare, iar in cazul fratelui sau, Victor Becali, magistratii au decis sa sa fie condamnat la cinci ani si opt luni de inchisoare. Sursa:…

- Preotul constanțean Valeriu Roman, consilier in cadrul Consiliului Eparhial al Arhiepiscopiei Tomisului, a fost condamnat definitiv la un an și opt luni de inchisoare cu suspendare pentru ca a condus o mașina sub influența alcoolului. Potrivit deciziei Curtii de Apel Constanta, preotul Valeriu Roman…

- Aflata in India, țara natala a iubitului ei, Iulia Vantur a primit o veste dramatica. Indurerata de pierderea persoanei importanta din viața ei, partenera lui Salman Khan a facut public un mesaj emoționant. Fanii i-au scris imediat mesaje de condoleanțe. Iulia Vantur a primit cu multa tristețe moartea…

- Park Geun-hye, fostul președinte al Coreei de Sud, ar putea fi condamnata la 30 de ani de inchisoare. Procurorii sud-coreeni vor sa obțina o pedeapsa de 30 de ani de inchisoare pentru fostul președinte Park Geun-hye, dupa ce s-a aflat ca ea ar fi primit mita miliarde de woni. Aljazeera arata ca Park,…

- Un judecator din Teruel l-a condamnat pe Francisco Franco Martinez-Bordiu, in varsta de 63 de ani, la 18 luni de inchisoare pentru a atacat o autoritate de stat și inca 12 luni, pentru conducere periculoasa a unui vehicul, au mai precizat surse judiciare spaniole. Nepotul lui Franco va trebui…

- Tribunalul suprem din capitala Madrid a confirmat ca hotarare definitiva condamnarea la 3 ani si jumatate de inchisoare a rapperului de extrema stanga Josep Miguel Arenas, ''Valtonyc'' pentru injurii la adresa regelui si apologia terorismului.

- Marti, 20 februarie, Curtea de Apel Alba Iulia a discutat situatia afaceristului italian Ariganello Pasqualino, solicitat de autoritatile din Italia pentru o condamnare la 9 ani, 3 luni si 20 de zile de inchisoare și a decis amanarea luarea unei decizii in ceea ce priveste arestarea preventiva si returnarea…

- Impresarul mai multor cantareți de manele, cunoscut in lumea interlopa drept „Regele Maneliștilor” a fost condamnat pentru constituirea unui grup infracțional organizat și de contrabanda.

- Politistii timiseni au prins un barbat de 43 de ani, condamnat la un an, trei luni și zece zile de inchisoare pentru ca a condus baut. Barbatul a fost prins in localitatea Deta. El a fost condamnat la inchisoare pentru conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sub influența bauturilor alcoolice.…

- O instanta britanica l-a condamnat, in lipsa, pe romanul Alexandru Sovu la 11 ani de inchisoare, pentru o frauda de 3 milioane de lire. Romanul a reusit sa fuga din Marea Britanie, inainte de a fi condamnat.

- Un accident rutier produs in noiembrie 2015, in comuna Lupșa, soldat cu moartea unei persoane, a ajuns dupa doi ani la prima decizie in instanța de judecata. Un tanar in varsta de 26 de ani (Adrian Nicolae A.) a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de inchisoare, cu suspendare, pentru ucidere din culpa…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie l au condamnat pe fostul primar al Slatinei, Darius Valcov, actual consilier in aparatul de lucru al prim ministrului, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, potrivit Digi 24. Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare…

- Un barbat din New York a fost condamnat marti la 18 ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat ca a incercat sa acorde sprijin material Statului Islamic, a anuntat Departamentul american al Justitiei, informeaza dpa si Reuters. Munther Omar Saleh, in varsta de 22 de ani, a conspirat pentru sustinerea…

- Dragos Basescu, nepotul fostului presedinte Traian Basescu, a fost condamnat definitiv luni de Curtea de Apel Bucuresti la trei ani inchisoare cu executare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru trafic de influenta. AGERPRES/(AS - autor: Eusebi Manolache,…

- Omul de afaceri Ioan Bene, condamnat la 3 ani si 8 luni la inchisoare pentru dare de mita in dosarul fostului presedinte al CJ Cluj, Horea Uioreanu, a fost dat in urmarire dupa ce nu a fost gasit pentru a fi incarcerat in Penitenciarul Gherla. Avocatul sau sustine ca barbatul este plecat in concediu.…

- Comisarul Petru Jucan a fost condamnat la un an si doua luni de inchisoare cu amanare pe un termen de doi ani pentru savarsirea infractiunilor de „instigare la fals in inscrisuri sub semnatura privata” si „fals intelectual”. Jucan a fost trimis in judecata dupa ce ar fi intervenit pentru ca un sofer…

- Un barbat gasit vinovat de acuzatia de viol a fost condamnat de Judecatoria Brasov la 3 ani de inchisoare, cu suspendare, cu un termen de 4 ani de supraveghere. Mai mult, pentru ca victima sa nu s-a constituit parte civila, barbatul nu va avea de platit nici macar un leu daune morale. Decizia instantei…

- Unul dintre cei șapte suspecți in organizarea presupusei tentative de omor a lui Vlad Plahotniuc a fost condamnat la cinci ani și patru luni, chiar daca procurorii au cerut inițial o pedeapsa de 10 ani și șase luni. „Prevederile legale au fost aplicate corect de acuzare. Solicitarea procurorului o consider…

- O femeie și-a vandut bebelușul pentru suma de 166 de euro, bani pe care i-a cheltuit imediat pentru un bilet de avion. Femeia in varsta de 28 de ani a fost condamnata la patru ani de inchisoare, la Sankt Petersburg, relateaza AFP. Femeia originara din Uzbekistan a ajuns la un acord cu un cuplu, in vara…

- Un barbat din Bucerdea Granoasa a ajuns dupa gratii. Este condamnat la un an și 11 luni de inchisoare, dupa ce a condus fara permis și sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 25 ianuarie, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj l-au depistat si retinut pe un barbat de 41 de…

- Marian Costel Stan, un individ din comuna suceveana Patrauti care facea parte dintr-o grupare de talhari ce ataca batrani din Suceava si din Botosani, a fost condamnat la 14 ani de inchisoare, dupa ce una dintre victime a decedat. Acesta a profitat de faptul ca magistratii nu i-au prelungit mandatul…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare precizeaza, joi, in buletinul de presa, ca un barbat de 28 de ani, din municipiul Satu Mare, pe numele caruia a fost emis un mandat de executare a unei pedepse de 3 ani si 8 luni pentru comiterea infractiunii de trafic de influenta, a fost ridicat…

- ”Țeparul” Ovidiu Tition, fost reprezentant al societații Mia Carn SRL Miraslau, cu o cariera infracționala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inșelaciune, delapidare și infracțiuni la legea cecului. Decizia a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in…

- Fostul director al serviciilor de informatii bulgare, Kirtcho Kirov, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri publice in valoare de 2,6 milioane de euro, a anuntat marti justitia bulgara, relateaza AFP.

- Robert Marian Soimu, din Constanta, a fost condamnat, ieri, de Judecatoria Constanta, la doi ani de inchisoare, pentru ucidere din culpa. Instanta a dispus suspendarea sub supraveghere a executarii pedepsei de doi ani inchisoare si a stabilit un termen de supraveghere de doi ani. "Impune inculpatului…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a aparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, ceea ce l-ar putea face cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, scrie AFP.

- Judecatoria Aiud a finalizat motivarea deciziei prin care primarul PSD al orașului Teiuș. Mirel Halalai, a fost condamnat la 2 ani de inchisoare cu suspendare pentru comiterea infracțiunii de conflict de interese. In esența, judecatorul a constatat fara dubiu vinovația primarului, care a incheiat contracte…

- Un tribunal de la Tbilisi l-a condamnat vineri - in contumacie - la trei ani de inchisoare pe fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili, pe care l-a gasit vinovat de ”abuz de putere” in dosarul asasinatului unui tanar bancher georgian, Sandro Girgvliani, in 2006, in timpul presedintiei sale, relateaza…