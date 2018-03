Stiri pe aceeasi tema

- Intre rudele artistei mexicane Frida Kahlo si corporatia care sustine ca detine drepturile asupra imaginii acesteia a aparut o disputa. Aceasta survine dupa ce compania producatoare de jucarii Mattel a lansat o serie de noi papusi Barbie,...

- Bogdan Chitic Jucatorii echipei masculine de baschet seniori a Clubului Sportiv Municipal Ploiești, insotiți de antrenorul Catalin Burlacu, au ținut sa le faca o frumoasa surpriza tuturor doamnelor și domnișoarele, dar și celor mai mici dintre fane, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, in incinta…

- Aproape 300 de doamne și domnișoare au participat la programul artistic cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, organizat de Primaria Cugir si de Casa de cultura din oraș. Surpriza organizatorilor pentru sarbatorite a fost interpretul de muzica populara, ardeleanul Marius Ciprian Pop. Pentru amatoarele…

- "Fearless Girl", care de un an de zile ii tine piept taurului de bronz de pe Wall Street, are de joi o sora la Oslo care sfideaza, la randul ei, Parlamentul norvegian, relateaza AFP. O replica a celebrei statui, opera a artistei americane Kristen Visbal, a fost dezvelita in capitala norvegiana cu prilejul…

- Comercializarea unei papuși reprezentand-o pe artista mexicana Frida Kahlo a declanșat o disputa intre membrii familiei pictoriței și o companie cu sediul in Miami, care susține ca deține drepturile asupra imaginii sale.

- Cea mai celebra papusa din lume are acum o serie noua. Frida Khalo, Bindi Irwin si Ashley Graham, alaturi de o multime de alte femei care au devenit modele pentru lumea intreaga, au acum propria lor figurina Barbie.

- O disputa a izbucnit intre rudele artistei mexicane Frida Kahlo și corporația care susține ca deține drepturile asupra imaginei artistei, scrie BBC. Disputa a inceput dupa ce compania Mattel a...

- De opt martie, reprezentantii fortelor de ordine s-au intrecut in… felicitari ingenioase. Carabinierii au organizat un concert live intr-un centru comercial din Capitala, inspectorii de patrulare au urcat pe cai pentru a imparti flori in parc, iar politistii de frontiera s-au

- Cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, politistele Compartimentului Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul I.P.J. Hunedoara, cu sprijinul structurilor de ordine publica, au desfasurat mai multe activitati de sensibilizare a populatiei asupra unui subiect delicat si foarte actual, respectiv …

- V. Stoica Colaborarea dintre deputatul de Prahova, Rodica Paraschiv, și Asociația Pacienților Oncologici din Romania, prin președintele acesteia, Iolanda Gheorghiu, continua și in acest an, pentru a veni in sprijinul femeilor din localitațile județului Prahova. Miercuri dupa-amiaza, la Ștefești, Rodica…

- Zeci de tinere au protestat, ieri, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, in fata Ministerului de Interne, pentru a atrage atentia asupra ineficientei ordinului de protectie in cazurile de violente in familie

- Noi papusi Barbie au fost modelate dupa artista mexicana Frida Kahlo, aviatoarea americana Amelia Earhart, bucatarul-sef Helene Darroze, campioana la snowboard Chloe Kim si fac parte dintr-o serie dedicata femeilor celebre, pentru a onora Ziua Internationala a Femeii.

- Ziua Internaționala a Femeii. Google Doogle. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Google a publicat un Doodle special pentru Ziua de 8 Martie, care ofera 12 povești animate ale unor femei din diverse zone ale lumii.

- Jurnalistele prezente astazi la Cotroceni au avut parte de o surpriza din partea președintelui. Klaus Iohannis le-a daruit flori, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Citeste si: Vicele PSD, mesaj DUR inaintea congresului: 'Nu pun in pericol partidul pentru AMBITIILE unei persoane...'…

- Anenii Noi, 7 martie 2018. In ajunul Zilei Internaționale a Femeii, la Anenii Noi a fost inaugurat primul centru maternal care va oferi suport pentru cuplurile mama-copil, aflate in situații dificile, cu risc de abandon. Noul serviciu social a devenit funcțional datorita sprijinului financiar Kaufland…

- Joi, 8 martie, 2018, pe esplanada din fata Palatului AdministratiV, fanfara Consiliului Judetean Prahova a oferit un dar muzical doamnelor si domnisoareleor, cu ocazia sarbatoririi Zilei Internationale a Femeii. Aceasta zi a fost adoptata in 1977, printr-o rezoluție a Adunarii Generale a ONU. Marcand…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, ca 'lupta pentru drepturi egale pentru femei continua' in pofida progreselor inregistrate pana in prezent, transmite dpa. ''Multe femei inaintea noastra au facut sacrificii si au luptat…

- Politicienii prahoveni au inceput ziua in forta, cu mesaje si urari pentru doamne si domnisoare, cu ocazia Zilei Internationale a Femeii. Printrei primii s-au numarat viceprimarul Ploiestiului Cristian Ganea, primarul Adrian Dobre si presedintele CJ Prahova, Bogdan Toader. "La mulți ani, tuturor doamnelor…

- La Star Transmission & Star Assembly, sarbatorim femeile puternice din industria automotive. Pretutindeni in companie si din cele mai diverse domenii, vedem femei care zi de zi impaca viata profesionala si cea de familie, contribuind astfel la succesul comun. Cu ocazia Zilei Internationale a Femeii,…

- 8 MARTIE. De Ziua Internationala a Femeii, Barbie lanseaza 14 modele noi de papusi, care reprezinta cate o eroina moderna. 8 MARTIE. Printre modele se afla Chloe Kim, cea mai tanara castigatoare a medaliei de aur la snowboard, Patty Jenkins, regizoarea filmului Wonder Woman si cea mai bine…

- Dupa interesul de care s-a bucurat la editia din 2017, proiectul „Modele feminine de-a lungul istoriei”, derulat de Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” si dedicat Zilei Internationale a Femeii, a adus in atentia publicului personalitati si figuri celebre de femei, care au marcat istoria neamului romanesc,…

- Ziua Internaționala a Femeii. Google Doogle. Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, Google a publicat un Doodle special pentru Ziua de 8 Martie, care ofera 12 povești animate ale unor femei din diverse zone ale lumii.

- 'Sigur ca intotdeauna este loc de mai bine, dar eu cred ca s-au facut pasi importanti pentru ca si in Romania sa avem nu numai declarativ, dar realmente sa avem egalitate de sanse si aici ma refer nu numai la legea care este in momentul de fata, la care cu modestie am contribuit si eu. (...) Avem…

- ZIUA INTERNAȚIONALA A FEMEII 8 MARTIE. Cu o zi inainte de sarbatoarea Zilei Internaționale a Femeii, Google vine cu un doodle interactiv, care ofera 12 povești animate ale unor femei din diverse zone ale...

- Compania americana Mattel, cel mai mare producator de jucarii din lume, lanseaza o editie clasica a papusilor Barbie inspirata din cultura mexicana si care reprezinta figura artistei Frida Kahlo (1907-1954) si a jucatoarei de golf Lorena Ochoa, relateaza EFE. Compania a precizat marti…

- Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, reporterițele din Trustul General Media Grup au fost felicitate de Partidul Democrat. Pe rețelele de socializare, mai multe jurnaliste au postat poze cu buchetele de flori, insoțite de un mesaj semnat de Vladimir Plahotniuc.

- In ajunul Zilei Internaționale a Femeii, Biroul Național de Statistica din Republica Moldova, prezinta un portret statistic al femeilor și barbaților din țara. Potrivit datelor BNS, populația feminina predomina in randul populației din Republica Moldova, la 100 femei revenind 93 barbați.

- „In ziua de 8 martie, atentia noastra se indreapta spre femeia crestina in care se impletesc simfonic delicatetea feminina cu virtutea curajului si tendinta spre contemplarea frumosului cu activitatea creatoare. La poarta inimii ei sta, drept straja, constiinta, iar peste pragul inimii ei nu paseste…

- Nicole Cherry nu se mai ascunde și nici nu are motive. Artista a recunoscut de curand ca traiește o frumoasa poveste de dragoste, iar zilele trecute și-a facut curaj și a facut publica o fotografie alaturi de iubitul sau. Nicole Cherry, pe numele sau real Nicoleta Janina Ghinea, a implinit de curand…

- Consiliul Judetean Suceava organizeaza miercuri, 7 martie, de la ora 18.30, la Cinematograful Modern din municipiul Suceava, spectacolul „Varietati de primavara", dedicat Zilei Internationale a Femeii.Isi dau concursul orchestra, solistii si corpul de balet al Ansamblului Artistic ...

- Ansamblul folcloric profesionist ”Țara Vrancei” va organiza pe 8 martie un spectacol deosebit, dedicat Zilei Internaționale a Femeii. Spectacolul muzical-coregrafic, intitulat ”Flori pentru ființa draga”, va avea loc la Sala Balada pe 8 martie, incepand cu ora 18.00, și poate fi un excelent cadou pentru…

- Biblioteca Județeana „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizeaza in ziua de 8 martie, ora 13.30, la Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Dragan Muntean” din Deva, sarbatorirea Zilei Internaționale a Femeii printr-o manifestare cultural-educativa cu tema „Femeile dinastiei Romanov”.

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural ”Dragan Muntean” va invita, luni, 5 martie 2018, la ora 18.00, in sala mica a Centrului Cultural, la spectacolul ”Cantec pentru mama”, dedicat Zilei Internaționale a Femeii. La eveniment participa interpreți și grupuri folclorice cunoscute – Gabi…

- Reprezentarea pe micul si marele ecran a artistilor care traiesc deschis ca persoane transgender in viata reala a depasit deja etape majore si inca una va fi trecuta anul acesta, cu doua filme nominalizate la premiile Oscar, trofeele industriei cinematografice americane, transmite AFP.

- Impact Hub Bucharest, cu sprijinul Ambasadei SUA in Romania, organizeaza pe 3 martie cea de-a doua editie a evenimentului Women of Romania. Parte din actiunile desfasurate la nivel global cu ocazia Zilei Internationale a Femeii, editia din acest an poarta tema #PressForProgress. 0 0 0 0…

- Rodrigo Alves, vedeta care si-a facut operatii estetice in valoare de 518,000 de lire, socheaza din nou opinia publica din intreaga lume. Vedeta reality s-a alaturat unei campanii pentru promovarea identitatii de gen.

- Anella An este o tanara din Polonia, care si-a dorit foarte mult sa arate precum papusa Barbie.In acest sens, ea a cheltuit 40.000 de dolari pe operatii estetice. Si-a dorit sa fie supranumita "prima papusa Baerbie vie din Polonia".

- Boxer roman, intr-un rol la Hollywood, alaturi de Sylvester Stallone Pugilistul de origine romana Florian "Big Nasty" Munteanu va juca alaturi de actorii Sylvester Stallone si Michael B. Jordan in continuarea filmului de actiune "Creed". Surse apropiate producatorilor au declarat pentru publicatia…

- Chris Zylka, in varsta de 32 de ani, cunoscut pentru rolurile din ''90210'' si ''The Amazing Spider-Man'', a cerut-o in casatorie pe mostenitoarea lantului de hoteluri in timpul vacantei de Anul Nou, petrecuta pe partiile de ski din Aspen, Colorado. Momentul a fost publicat pe Instagram, in…

- Cantareața Rihanna i-a adus un omagiu verișorului ei, alaturi de care și-a petrecut Craciunul, și care a fost impușcat mortal in urma cu o zi. Cantareața, care s-a aflat acasa, in Barbados, de sarbatori, cere sa se puna capat violenței cu arme, intr-un mesaj publicat pe contul sau de Instagram.