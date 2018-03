Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un decor de-a dreptul stralucitor, a 90-a ediție a premiilor Oscar a avut loc noaptea trecuta la Dolby Theatre din Los Angeles. In monologul de la inceputul galei, gazda Jimmy Kimmel a facut referire la magistrala gafa de anul trecut cand organizatorii au anunțat greșit filmul caștigator. Un alt…

- Premiile Oscar 2018, cea de-a 90-a ediție a celei mai importante gale de la Hollywood, au fost decernate in aceasta dimineața la Dolby Theatre, din Los Angeles. Cel mai bun film, cea mai ravnita...

- Cea de-a 90-a ediție a Premiilor Academiei Americane de Film, cele mai importante distinctii ale cinematografiei, s-a desfasurat la Teatrul Dolby din Los Angeles, o editie marcata de discursuri antihartuire si antidiscriminare. “The Shape of Water” a obținut Oscarul pentru ...

- Are trei nominalizari și un caștig la premiile Oscar, dar, aseara, s-a prezentat doar in calitate de participant la celebra ceremonie ce a avut loc la Teatrul Dolby, din Los Angeles. Chiar și așa, in opinia multora, Nicole Kidman a fost printre marile caștigatoare ale serii. Asta pentru ca apariția…

- Salma Hayek a avut cea mai scumpa aparitie de pe covorul rosu la editia din acest an a premiilor Oscar. Actrita a stralucit intr-o rochie din paiete roz de la Gucci, insa bijuteriile au fost principalul punct de atractie al tinutei. Salma a purtat un colier urias cu diamante, care a fost fixat pe rochie…

- Premiile Oscar 2018 tocmai s-au incheiat si decernarea statuetelor a avut parte de inca o gala minunata in Los Angeles, patria filmului mondial. Din pacate, in acest an nu am avut parte de surprize in ceea ce priveste castigatorii.

- Cea de a 90 a editie a Galei Premiilor OSCAR 2018 din Los Angeles, a avut loc in noaptea de 4 spre 5 martie. Ca in fiecare an, Premiile OSCAR 2018 au recompensat cel mai bun film, cel mai bun actor, cea mai buna actrita, dar si cel mai bun regizor, sunet sau montaj.Filmul The Shape of Water, regizat…

- Cateva ore ne mai despart de startul celui mai mare eveniment din industria cinematografica: gala Oscar 2018. Cea de-a 90-a editia a premiilor Academiei Americane de Film se va desfasura la Dolby Theatre din Los Angeles, unde marile staruri ale Hollywoodului defileaza deja pe covorul rosu si vor fi…

- Cea de a 90-a editie a galei premiilor Academiei americane de film a inceput duminica seara la Dolby Theatre din Los Angeles, relateaza AFP. Prezentatorul Jimmy Kimmel a glumit in discursul din deschiderea ceremoniei ca a primit garantii din partea PricewaterhouseCoopers ca in aceasta editie a galei…

- La Hollywood a inceput numaratoarea inversa pana la decernarea premiilor Academiei Americane de Film, care va avea loc in aceasta seara de 4 martie, intr-o a 90-a editie. Celebrele Oscaruri vor fi inmanate intr-o gala prezentata de Jimmy Kimmel si vor fi acordate productiilor cinematografice de top…

- Celebrul bucatar Wolfgang Puck a creat meniul pe care il vor servii cei aproape 1.500 de participanți la a 90-a ediție a Galei Premiilor Academiei Americane de Film – Oscar 2018. Chef Puck gatește pentru al 24–lea an consecutiv și anunța ca va servi feluri noi de mancare, dar și unele prezente in meniurile…

- Istoria galei Oscar, a carei a 90-a editie va avea loc duminica seara, la Dolby Theatre din Los Angeles, este caracterizata de multe detalii notabile si insolite. Iar anul acesta au fost marcate si mai multe premiere.

- Seara Oscarurilor repreinta cea mai importanta din an caci zeci de vedete de la Hollywood vor pași pe covorul roșu sau pe marea scena de la Teatrul Dolby din Los Angeles. Și dupa ce vor defila in fața camerelor de luat vederi și vor sta cu sufletul la gura in așteptarea desemnarii caștigatorilor de…

- Harvey Weinstein nu se va afla la ceremonia de decernare a Oscarurilor de duminica, dar prezenta fostului producator de film va fi totusi simtita la Hollywood, relateaza vineri Reuters. Artistul stradal din Los Angeles care si-a luat numele de Plastic Jesus a dezvelit joi o statuie intitulata "Casting…

- Cea de-a 90-a editie a Premiilor Oscar va avea loc la 4 martie la Teatrul Dolby din Los Angeles. Marile favorite de anul acesta sunt „The Shape of Water", care conduce topul nominalizarilor cu 13 mentiuni, inclusiv la cele mai importante categorii - Cel mai bun film, Cel mai bun regizor si Cea mai buna…

- Premiile Oscar, cele mai prestigioase distinctii decernate de industria cinematografica americana, celebreaza duminica seara cea de-a 90-a aniversare a lor. Incepand din 1929, acest eveniment plin de stralucire a captat imaginatia pasionatilor de filme din lumea intreaga, informeaza Reuters. Cea…

- Cine canta la Oscar Ceremonia de decernare a premiilor Oscar este asteptata cu sufletul la gura de toti cinefilii si va avea loc duminica viitoare, pe 4 martie, in Los Angeles. Pe scena evenimentului vor urca nume celebre din industria filmului, dar si artisti care vor sustine scurte recitaluri. Acestia…

- Cum poti vedea online filmele nominalizate la Oscar Ceremonia de decernare a Premiilor Oscar va avea loc la inceputul lunii martie. Nominalizarile au fost anuntate oficial saptamana trecuta, iar intreaga comunitate a cinefililor de pretutindenti abia asteapta sa afle ce productii si ce actori vor castiga…

- Cea de-a 90-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 4 martie, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. Evenimentul…

- „The Shape of Water”, filmul lui Guillermo del Toro, este lider la capitolul nominalizari. Pelicula a fost intrat, printre altele, in cursa pentru „Cel mai bun film” și „Cel mai bun regizor. Desigur, din urma vin filme apreciate de critici, precum „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”,…

- Cea mai veche festivitate dedicata premierii celor mai bune filme, ce au fost lansate pe parcursul unui an, va avea loc in curand. In data de 4 martie 2018, Jimmy Kimmel va rosti numele castigatorilor din fiecare categorie. Evenimentul va avea loc la Teatrul Dolby din Hollywood și Highland Center din…

- Incep inscrierile pentru filmele de scurtmetraj și documentar Gala Premiilor Gopo, cel mai important eveniment ce recompenseaza realizarile anuale ale cinematografiei autohtone a ajuns la cea de-a XII-a ediție și va avea loc in martie 2018, la București. Anul acesta, peste 20 de filme documentare și…

- Miniseria ‘Big Little Lies’, produsa de HBO, si lungmetrajul ‘Three Billboards Outside Ebbing, Missouri’, regizat de Martin McDonagh, au fost marii castigatori ai celei de-a 75-a gale de decernare a Globurilor de Aur, care a avut loc duminica seara la Los Angeles, informeaza contactmusic.com. Ambele…

