- Guvernul american a anuntat marti interzicerea asa-numitelor "bump stocks", un dispozitiv ce permite impuscaturi in rafala si care a fost folosit in timpul atacului armat comis la Las Vegas, in octombrie 2017, relateaza AFP preluata de Agerpres. Ministerul Justitiei a anuntat, intr-un comunicat,…

Vinul ISSA din soiul Chardonnay, 2017, a adus podgoriei de langa Salina Turda medalia de aur la Concursul International de Vinuri Bucuresti 2018 (International Wine Contest Bucharest 2018), in timp...

Se taie iarba uscata, sunt indepartate crengile crescute abundent, se curața rigolele și trotuarele și se aduna PET-urile și mizeriile aruncate in afara carosabilului.

- La data de 3 noiembrie, în jurul orei 23:30, Poliția a fost sesizata cu privire la faptul ca, în curtea unui restaurant de pe strada Câmpina, din Cluj-Napoca, are loc un scandal între mai multe persoane. Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție au intervenit pentru aplanarea…

- Republica Moldova poate aduce Marii Britanii un prejudiciu de 1.7 trilioane de dolari prin refuzul de a permite accesul la acordul Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC) privind Achizitiile Publice, scrie publicatia Bloomberg, citata de Adevarul.

Directorul General al SC Salina Turda SA, Simona Baciu și Șef Turism – Tudor Bodea, reprezinta Salina Turda la Conferinta Internationala CAVE CITY 2018 care se desfașoara in aceste zile in...

Autoritațile locale au deschis circulația pe ambele sensuri ale strazii Avram Iancu din Turda (de joi seara), dupa ce aceasta a fost in lucru, asfaltandu-se porțiunea de la Teatru pana la sensul...

Un tanar de 27 de ani a fost atacat in plina strada si injunghiat in zona gatului, in noaptea dinspre sambata spre duminica, in Gherla, judetul Cluj.