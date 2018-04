Stiri pe aceeasi tema

- Accesul turistilor in Salina Slanic Prahova a fost sistat pe termen nedeterminat, dupa accidentul produs duminica dupa-amiaza, decizia fiind luata in conditiile in care firma care asigura transportul in subteran a cerut rezilierea contractului.”Accesul turistilor in mina Unirea a fost sistat…

- In total, zece persoane au fost implicate in acest accident, doua suferind rani grave si fiind transportate la spital. Celelalte opt persoane au suferit vanatai si contuzii. Accidentul s-a produs duminica dimineata, la terminalul 2B, cand doua autobuze s-au ciocnit, iar unul transporta romani de la…

- Microbuzul cu turisti israelieni s a rasturnat in Salina Slanic in conditiile in care soferul nu ar fi adaptat viteza intr o curba periculoasa la dreapta, rezulta din primele verificari efectuate la fata locului, informeaza Agerpres.ro Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, microbuzul…

- Doua persoane si-au pierdut viata si alte noua au fost ranite, intre care doua sunt in stare grava, dupa ce doua autoturisme s-au ciocnit frontal, duminica, in Baia Mare, fiind declansat codul rosu de interventie. Intr-una dintre masini erau inghesuite sapte persoane, dintre care trei copii.Accidentul…

- Un numar de 22 de turisti israelieni, printre care opt copii, ai fost implicati intr-un accident care s-a produs, duminica dupa-amiaza, in subteranul Salinei Slanic. Aceștia au fost transportati la spital, cu diverse traumatisme, inclusiv cranio-cerebrale, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de…

- Un microbuz, in care se aflau 22 persoane, intre care opt copii și mai mulți turiști din Israel, s-a rasturnat in timp ce cobora sub pamant, catre salina de la Slanic, județul Prahova. Opt ambulanțe intervin pentru a acorda ingrijiri medicale raniților, care au fost scoși la suprafața. Un accident mai…

- Carambol pe autostrada A1 București - Pitești, dupa ce un sofer grabit a intrat cu viteza in mai multe mașini care incetinisera pentru ca traficul era ingreunat de o tamponare. Din primele informații, doi copii și un adult au ajuns la spital in urma impactului. Șoferii spun ca autostrada era acoperita…

- Un biciclist de 73 de ani se afla in stare grava, dupa ce, in aceasta dimineața, a fost lovit de un autobuz plin cu persoane. Accidentul s-a petrecut pe DN17, in Unirea, in apropierea pensiunii Trifan.

- Doi adulți și un copil au fost raniți in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua mașini. Accidentul a avut loc in jurul orei 12.35, pe DN 2-E85, in zona Peco Cotești. Potrivit primelor date, conducatorul unui Logan a ieșit fara sa acorde prioritate de pe drumul județean la intersecția…

- Sediul Primariei Ramnicu Sarat, cladire veche de peste 100 de ani, s-a degradat vizibil iar bucați de tencuiala au inceput sa se desprinda din pereți. Accesul pe intrarea principala a fost blocat, temporar, pana cand angajații ADP au indepartat pericolul. Autoritațile spun ca trebuie urgentate lucrarile…

- Trei cetateni romani au fost raniti, sambata dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion stationat, la intrarea intr un spatiu pentru servicii, pe o autostrada din nordul Italiei, informeaza Romania TV. Accidentul a avut loc sambata la ora 7.20 8.20, ora Romaniei pe Autostrada italiana…

- Doua autoturisme au intrat in coliziune, impactul avand loc, din primele cercetari, pe fondul neadaptarii vitezei in curba. In urma coliziunii dintre doua autoturisme doi barbați cu varsta de 52 respectiv 46 de ani au suferit traumatisme cranio cerebrale, un altul in varsta de 46 de ani un…

- La inceptul saptamanii trecute, mai exact marți, minerii de la Salina Slanic-Prahova, sucursala a Societatii Naționale a Sarii – SALROM, au declanșat un protest spontan, refuzand sa mai iasa la suprafata din cauza salariilor reduse cu circa 20% ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la…

- La data de 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp ce conducea…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca judetul Cluj, pe DN1 Huedin – Oradea, la kilometrul 544+100 de metri, traficul este blocat din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme si un autotren. Comunicatul ISU Cluj Am intervenit in cursul dupa…

- O femeie a murit si alte 22 de persoane au fost ranite luni in Austria dupa ce doua trenuri de calatori s-au ciocnit, a anuntat politia austriaca, citata de Reuters si HotNews.ro. Trei copii se numara printre raniti. Accidentul s-a ...

- Un grav accident de circulatie a avut loc, joi dupa-amiaza, peA DN2 Afumati - Urziceni, la iesirea din localitatea Sindrilita. Patru oameni au fost raniti, la fata locului intervenind si un elicopter SMURD, anunta ISU Bucuresti-Ilfov. Accidentul, in care au fost implicateA un microbuz si doua autoturisme,…

- Coliziunea dintre doua masini, produsa pe sinele tramvaiului 11, din Capitala, a blocat, temporar, circulatia acestor mijloace de transport, in ambele sensuri. Accidentul a avut loc in zona strazii Zetari, din Ferentari, si s-a soldat cu ranirea a doua persoane. Nu se cunosc detalii despre starea victimelor.…

- Accident in lanț in Emirate, produs din cauza ceții. 22 de oameni au fost raniti si 44 de masini au fost distruse. Accidentul s-a produs pe autostrada care face legatura intre Dubai si Abu Dhabi. Soferii au ignorat ceata deasa si au circulat cu viteza, asa ca impactul in lanț a fost inevitabil. Una…

- Accidentul a avut loc pe o strada din oras. Soferita a iesit de pe o strada laturalnica, a virat la dreapta, iar pentru ca nu s-a asigurat a lovit un alt autoturism care circula regulamentar. In urma impactului acesta a fost proiectat intr-un gard. Soferita, copilul ei, dar si soferul celuilalt…

- Trenul de pasageri al companiei Amtrak, care a intrat in coliziune, duminica, cu un marfar ce stationa, in Carolina de Sud, pare sa fi fost pe linia gresita, a declarat Henry McMaster, guvernatorul statului american, potrivit BBC News online.

- Accidentul a avut loc pe Calea Victoriei, la intersectia cu bulevardul Dacia, fiind implicate patru autoturisme.In urma impactului, au fost ranite cinci persoane - trei femei si doi barbati - , care au fost transportate cu ambulantele la spital, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Un tanar de 24 de ani, din Ramnicu Sarat, ranit in urma unui accident rutier produs marti, in judetul Braila, are nevoie de ajutorul semenilor. Tanarul este internat la Spitalul Judetean Braila, in stare grava, si are nevoie de sange. Pe retelele de socializare, prietenii ramniceanului fac apel catre…

- UPDATE ora 13:00 – O persoana a decedat si alte doua au fost grav ranite in urma unui accident rutier petrecut astazi, in jurul pranzului, pe DN 2, pe raza localitatii Horia, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia,…

- In continuarea informațiilor privind accidentul feroviar din dimineața zilei de 25 ianuarie 2018, Ministerul Afacerilor Externe face armatoarele precizari: Consulatul General al Romaniei la Milano urmarește indeaproape evenimentele legate de incidentul feroviar din dimineața zilei de 25 ianuarie 2018.…

- Meteorologii avertizeaza ca se mentine riscul mare, de gradul patru, de producere de avalanse in muntii Bucegi si Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde stratul de zapada masoara 175 de centimetri. La altitudini mai mici de 1.800 de…

- Accident grav in județul Tulcea. Doi cai au fost loviți de un autoturism. In urma impactului, patru persoane au suferit multiple traumatisme. Din pacate, unul dintre cai a murit pe loc. Accidentul s-a produs pe șoseaua Tulcea – Constanța, in apropierea carierei de piatra Zebil unde 2 cai au patruns…

- Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situate in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane, care a adaugat ca ar putea exista si alte victime. Politia nu a reusit sa determine cauzele producerii coliziunii. Potrivit agentiei…

- Un grup de lucru, format din specialisti in istorie si arhitectura, a stabilit conditiile de exploatare, activitatea de taiere a copacilor urmand sa inceapa de joi, 25 ianuarie, dupa ce firma care se ocupa de aceasta operatiune va incheia toate pregatirile necesare. "Activitatea va fi efectuata…

- Accesul turistilor spre cetatea dacica Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, a fost oprit, de luni, pentru o perioada de 30 de zile, timp in care din perimetrul sitului arheologic vor fi taiati si scosi peste o suta de arbori batrani, care s-ar putea prabusi peste zidurile monumentului UNESCO…

- Un autovehicul-platforma s-a rasturnat chiar la intrarea intr-una dintre cele mai mari societați comerciale din oraș. Un tanar a murit, iar alți doi sunt raniți. Accidentul a avut loc pe centura de est a Ploieștiului, la una dintre porțile platformei de utilaj petrolier Teleajen, scrie libertatea.ro…

- Accidentul a avut loc marti seara, in incinta unei firme de piese metalice, Lamina, situata in zona Rho (Greco) din Milano. Sase muncitori s-au intoxicat in timp ce curatau un cuptor metalurgic destinat fabricarii de piese din otel si titan. Trei muncitori au murit dupa inhalarea de vapori toxici, iar…

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de luni, 15 ianuarie, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. Doua masini au fost implicate, o persoana a murit, iar alte doua sunt in stare grava. Soferul vinovat a ajuns si el la spital.

- Un sofer beat la volan a lasat fara curent electric mai multe case dintr-o localitate din Bistrita dupa ce s-a izbit violent de un stalp de electricitate, informeaza Romania TV. In urma impactului soferul a fost ranit. Citeste si FLAVIA, asistenta de la Neata cu Razvan si Dani, IMPLICATA intr-un…

- Accidentul a avut loc la iesirea din localitatea Baltati, unde doua autoturisme, un Volkswagen si un Ford, s-au izbit frontal. In urma impactului, si-a pierdut viata soferul autoturismului Volkswagen, in timp ce alti cinci oameni au fost raniti. Printre victime se afla si doi copii, unul dintre…

- Trei persoane au fost ranite și au ajuns la spital, in urma ciocnirii a doua mașini. Accidentul s-a inregistrat astazi, in jurul orei 04.00, pe DN2, la Darmanești și a fost provocat de un tinar de 18 ani, din Botoșana. Acesta a efectuat manevra de depasire a altui autovehicul, pe un sector de drum prevazut…

- Patru persoane cu varste cuprinse intre 28 și 40 de ani au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un stalp și gardul unui imobil, iar apoi s-a rasturnat. Accidentul s-a inregistrat ieri, in jurul orei 22.30, pe strada Calea Bucovinei din Campulung Moldovenesc. Accidentul s-a soldat cu…

- O adolescenta de 16 ani, accidentata grav in accidentul de pe DN 17, in Tureac, judetul Bistrita-Nasaud, a murit in cursul noptii de vineri spre sambata, la Spitalul de Urgenta din Bistrita unde a fost operata. Tanarul care a produs accidentul este si el internat in coma alcoolica.

- Patru oameni au fost raniti in urma coliziunii violente intre doua autoturisme, produsa dupa ce un tanar in varsta de 19 ani a scapat de sub control masina pe care o conducea, patrunzand pe contrasens. Accidentul a avut loc in seara zilei de 3 ianuarie, in jurul orei 18.30, pe DN 17B, la Dorna ...

- Cel putin 12 persoane au murit si alte 180 au fost ranite in coliziunea care a avut loc joi intre un tren si un camion, survenita in centrul Africii de Sud, potrivit unui nou bilant comunicat de un oficial local, informeaza AFP. ‘Bilantul a urcat la 12 morti’, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant…