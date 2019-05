Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Florin Roman a anunțat, joi, la Alba Iulia, ca a inițiat un proiect de lege privind organizarea unor cursuri de educație rutiera in școli. ”Politia Romana trage un semnal puternic de alarma: copiii sunt victime in 1 din 3 accidente in care sunt implicați pietoni. Probabilitatea de deces…

- Legislația articolelor pirotehnice ar putea fi schimbata astfel incat sa permita vanzarea acestor produse și copiilor cu vasta minima de 12 ani, potrivit unui proiect depus la Senat. De asemenea, anumite categorii de articole interzise acum la comercializare, pana la cele folosite la spectacole, vor…

- Firmele vor fi obligate sa incheie anual o asigurare de raspundere profesionala care sa acopere cel puțin cheltuielile necesare unei eventuale proceduri de insolvența. Prevederea se regaseste intr-un proiect de lege lansat vineri in dezbatere publica de Ministerul Justiției. Polița va trebui transmisa…

- Rezultatele evaluarii elevilor la disciplinele din domeniul sportului ar putea sa fie exprimate prin calificative „foarte bine”, „bine”, „suficient”, „insuficient”, pentru toate formele de invațamant și nivel de studiu. Parlamentarii au inițiat un proiect prin care se elimina sistemul de notare de la…

- Politistii din Alba au retinut un tanar banuit de delapidare. In calitatea sa de angajat al unor localuri in care functioneaza jocuri de noroc, si-ar fi insusit incasarile. Prejudiciul cauzat prin faptele sale se ridica la peste 60.000 de lei. La data de 18 martie 2019, politistii de investigare a criminalitatii…

- Un sofer de TIR in varsta de 51 de ani din Alba a accidentat mortal un pieton in timp ce se deplasa cu autovehiculul pe DN 7, in localitatea Boita, luni seara, in jurul orei 22:00. Pietonul se deplasa pe parte acarosabila.

- ANAF a publicat Ordinul care reglementeaza declararea noilor taxe introduse de OUG nr. 114/2018, respectiv taxa pe activele financiare datorate de instituțiile bancare și taxa pe veniturile din jocuri de noroc organizate online. Prin Ordonanța de urgența a Guvernului nr.114 din 28 decembrie 2018 privind…