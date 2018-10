Stiri pe aceeasi tema

- Cei 150 de sportivi si delegati s-au bucurat de o organizare excelenta intr-o sala noua de sport, ce a ridicat nivelul de apreciere a tuturor celor prezenti. Cluburile sportive participante, ENPI Iasi, Olympic Iasi, Risei Iasi au adunat un numar impresionant de medalii la aproape toate categoriile de…

- Simone Tempestini și Sergiu Itu au obținut o victorie categorica in Cotnari Rally Iași și și-au asigurat matematic titlul cu o etapa inainte de incheierea Campionatului Național de Raliuri Dunlop. Victoria de la Iași i-a asigurat lui Simone Tempestini al treilea titlu de campion absolut in Campionatul…

- La Ranca a avut loc, in weekend-ul trecut, etapa cu numarul sase a Campionatului National de Viteza in Coasta. Pilotul timisorean Alexandru Krepelka, aflat la volanul unei Honda Civic... The post Campionatul National de Viteza in Coasta 2018 – Alexandru Krepelka a devenit campion national! appeared…

- Cei mai tineri dintre sportivii sectiei de tir cu arcul de la Clubul Sportiv Școlar Radauti au incheiat sezonul competitiilor in aer liber cu o evolutie de exceptie la finalele Campionatului National pentru copii, juniori II și cadeti, ce s-au desfașurat zilele trecute pe terenul stadionului municipal…

- Deși a implinit 45 de ani, Ferreira are in continuare un corp scluptat, urmand a fi prezenta pentru prima data la un concurs in afara Bucureștiului The post Miss Olympia vine in vestul țarii! Brazilianca e invitata de onoare a Campionatului Național de Culturism și Fitness al Seniorilor appeared first…

- Alexandru Krepelka a obtinut duminica al treilea succes de etapa in sezonul 2018 al Campionatului National de Viteza in Coasta, marindu-si avansul in fruntea ierarhiei clasei N1... The post Krepelka a revenit pe cai victorioase appeared first on Renasterea banateana .

- Atleții din județul Suceava au incheiat cu patru medalii acest sezon, la finalele Campionatului Național de Atletism pentru juniori III, ce s-au desfașurat sambata și duminica la București. Pregatita la Clubul Sportiv Municipal Suceava de antrenoarea Erzilia Țampau, atleta din Campulung Moldovenesc…

- Raimondo Vaduva și George Balaș, legitimați la Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, au obținut trei medalii de argint și trei de bronz – la smuls, aruncat și total –, la Campionatul Național de Haltere Juniori II Under 17, ce s-a desfașurat de luni pana vineri in sala de sport a Universitații ”1…