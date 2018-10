Salazion (Chalazion). Ce trebuie sa stii despre inflamatia pleoapei Deseori, salazionul este confundat cu ulciorul (intern sau extern). Ulciorul intern reprezinta infectia la glanda meibomiana. Ulciorul extern repezinta infectia la foliculul de par sau glanda sudoripara. Ulciorul este dureros, in timp ce salazionul nu. Cere sfatul medicului daca suspectezi ca ai salazion, mai ales daca iti blocheaza vederea sau daca ai avut salazia in trecut. Salazion – Cauze si factori de risc



Salazionul este cauzat de blocajul unei glande mici (meibomiana) aflate pe ploapa de sus sau pe cea de jos. Uleiurile produse de aceasta glanda mentin ochiul umed. Glanda… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

