- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri Legea bugetului de stat și Legea bugetului asigurarilor sociale. Pe de alta parte, el a atacat dur Guvernul și Coaliția PSD – ALDE, semnaland mai multe „vulnerabilitați” in buget.

- Salata verde imbunatateste functiile cognitive la adulti potrivit unui studiu realizat de neurologi de la Rush University din Chicago. Cercetarea a fost publicata in prestigioasa publicatie Neurology, primind astfel aceptul lumii stiintifice....

- Aport minim de calorii Merele au o densitate calorica mica și un conținut mare de apa, un fruct de marime medie fiind alcatuit din aproximativ 85% lichid. Alimentele bogate in apa ofera organismului o senzație de sațietate indelungata, reducand numarul de calorii zilnice. Un mar are, in medie,…

- In fiecare an, companiile aviatice pierd sute de mii de euro din cauza vremii nefavorabile, a declarat intr-un interviu pentru News.ro Gheorghe Racaru, directorul general al Blue Air, cea mai mare companie aeriana romaneasca. Acesta subliniaza ca sectorul aviatic este sensibil la orice schimbare…

- In principiu, masa de Revelion este compusa din mancaruri tradiționale, specifice Sarbatorilor de iarna indiferent de zona: preparate de casa din carne de porc, pește, vițel și pasare. Gustarea rece poate fi compusa din pastrama de porc, toba, piftie, cașcaval, salam, șunculița țaraneasca, salata beuf,…

- Vine sfirșitul lumii : vestitul ex-parlamentar peremisto-pesedist Anghel Stanciu a devenit mare fan al sucului de griu verde. Șocanta situație a devenit publica in timpul unei sindrofii organizate de așa-zisa Academie a Oamenilor de Știința, sindrofie la care au participat, cu sau fara salopete de academicieni,…

- Daca faci prevenție, e mult mai simplu sa reduci numarul amenzilor. Asta au facut, pe timp de noapte, cei de la Verde pentru Biciclete și polițiștii de la Rutiera, la Timișoara. Au fost vizați cei care pedaleaza pe intuneric și care trebuie sa fie conștienți ca nu e de joaca.

- CNAIR transmite explicatii oficiale, la sfarsit de an, in contextul amanarii deschiderii Autostrazii Sebes-Turda, loturile 3 si 4, adica tronsonul de la Aiud la Turda. Compania precizeaza ca s-au gasit neconformitati, ce tin de nerespectarea unor aspecte de catre antreprenori si aminteste ca modificarea…

- Curtea Constituționala (CCM) a dat aviz pozitiv sesizarii depuse de un grup de deputați democrați și populari europeni, care prevede modificarea și completarea Constituție, unde se va indica expres orientarea Republicii Moldova spre spațiul european, ca element definitoriu al identitații constituționale.…

- Tradițiile și obiceiurile neamului au fost reinviate la Chișinau in cadrul unui concert dedicat varstnicilor. In acest mod, ei și-au propus sa reaminteasca tinerei generații colindele și romanțele de alta data.

- Cu sufletele inghețate in frigul aproape naprasnic de pe strazile Timișoarei, care le sunt „acasa”, oamenii fara case reușesc sa spuna o rugaciune inainte sa manance una dintre cele mai bogate mese din viața lor, cina de Sfantul Nicolae, pregatita cu daruire de cațiva voluntari din oraș. Salata de boeuf,…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta cateva oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- Animalele noastre de companie sunt precum un alt membru al familiei pe care il dorim alaturi de noi, fie zi sau noapte. Pentru multi oameni, acest lucru inseamna faptul ca permit companionului necuvantator sa doarma in acelasi pat cu ei. Nu este un obicei atat de daunator daca vorbim despre…

- In perioada de post, trufandalele pot reprezenta o buna alternativa pentru gospodine. Chiar daca nu prea suntem obisnuiti cu salata, Post-ul La inceput de iarna, balenarii vand salata și ceapa verde mai ieftin ca in primavara apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Intr-un cartier abandonat de langa Santa Rosa, o drona a surprins imagini memorabile. Cu toate ca respectivul cartier este in prezent abandonat, postasul in cauza isi indeplineste in continuare meseria.

- Aproximativ 120 de persoane, multe dintre ele insotite de copii, au participat sambata, la Galati, la un mars de protest fata de proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie, actiunea fiind...

- S-au scris multe randuri despre omul cu masca „Max Headroom”, care a intreupt emisia a doua televiziuni din Chicago. Emisiunile au fost intrerupte de un hacker cu masca, care abia vorbea inteligibil in limba engleza si care a ramas in total mister pana astazi. Cei de la FBI au investigat acest caz,…

- Zilele trecute a fost aprobata finanțarea unui proiect revoluționar, care va transforma Becleanul in cea mai „verde” localitate din Bistrița-Nasaud. Primaria Beclean a primit o finanțare de 5 milioane de euro.

- Liviu Dragnea contesta la Inalta Curte sechestrul pus pe intreaga sa avere, in ancheta Tel Drum. Avocata președintelui PSD invoca faptul ca nicio institutie nu s-a constituit parte civila in dosar.

- Un mare actor si producator de filme s-a stins din viața. Peter Berling a murit la vârsta de 83 de ani. De-a lungul carierei sale de actor, a jucat în peste 130 de filme. Printre cele mai cunoscute pelicule în care a aparut se numara The Wrath of God (1972), Fitzcarraldo…

- Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie au decis, marti, condamnarea definitiva a lui Victor Ioan Axinte la 5 ani si 8 luni. In prima instanta, judecatorii Curtii de Apel Iasi ii dadusera o condamnare de 5 ani si 10 luni. Victor Ioan Axinte este incarcerat in Penitenciarul de Maxima…

- Dupa un ping pong intre Tribunalul Galati si Tribunalul Bucuresti, instanta suprema a decis ca judecatorii galateni sa pronunte un verdict in cazul Danielei Dobrila, director in cadrul Autoritatii Rutiere Romane, acuzata ca isi facuse un obicei din comunicarea de date false pentru trucarea licitatiilor.

- Apariția Oficiului European de Lupta Antifrauda (OLAF) in dosarul Teldrum reprezinta „inceputul sfarșitului” pentru seful PSD. Constituirea unui grup infractional organizat, doua infractiuni de abuz in serviciu si alte doua infractiuni de obținere de fonduri europene cu documente false – sunt acuzatii…

- ”Dorel” cu Jeep-ul pe spațiu verde, langa Piața Iuliu Maniu. Asa se respecta banii comunitații Alba Iulia”, ne scrie un cetațean suparat pe șoferii care parcheaza in continuare, pe unde-i taie capul. Albaiulianul a trimis și poze cu situația surprinsa marți dimineața, astfel incat șoferul certat cu…

- Pe final de runda, chef Sorin Bontea și chef Dumitrescu fac front comun impotriva lui Scarlatescu. ”Nu ma intereseaza cine caștiga astazi, important este sa plece de la mov”, spune raspicat Bontea.

- Acestea nu numai ca vor afecta sanatatea corpului, ci vor sabota obiectivele de pierdere in greutate. Prin urmare, exsita cateva lucruri pe care nu trebuie sa le adaugi niciodata in salata. Pui la cuptor, tofu sau creveți Aceste alimente adauga calorii nedorite, plus ca pot crește nivelul…

- Pe 19 septembrie in acest an am luat o decizie. Mi-am propus ca pana la Craciun sa slabesc cel putin 10 kilograme. Motivele pentru care am simtit nevoia unei schimbari sunt mai multe. Cu cateva zile inainte, analizele tatalui meu iesisera foarte proaste, iar principala cauza, potrivit doctorilor, era…

- Un sos de soia elaborat in urma cu 360 de ani se va afla in meniul alcatuit pentru banchetul de stat, care-l va avea ca invitat pe Donald Trump marți in Coreea de Sud și va include și peștele preferat al președintelui american, relateaza AFP. Dineul de la Casa Albastra, un ansamblu de cladiri…

- Peste 150 de persoane de diferite au protestat, în Parcul Izvor, împotriva obligativitații vaccinarii. Protestarii au adus o stație de amplificare și flutura mai multe steaguri ale României. Tenorul Vlad Mirița a cântat "Deșteapta-te Române". Ei au bannere…

- Listele de asteptare cu copiii bolnavi de inima s-ar putea scurta dupa ce Spitalul Grigore Alexandrescu a dat unda verde operatiilor in sectia de Chirurgie Cardiaca in cadrul unor misiuni umanitare coordonate de medici din Statele Unite ale Americii.

- Fostul vicepreședinte al SUA, Joe Biden, l-a criticat puternic miercuri pe președintele american Donald Trump, apreciind ca o Rusie mai sigura și mai hotarata ar interfera din nou in alegerile americane, potrivit AFP. "Trebuie sa ne oprim cu aceste tweet-uri ... E copilaresc",…

- In reforma educației, inițiata de fosta Ministra a Educației, Maia Sandu, au fost efectuate niște acțiuni pripite și fundamental greșite. In acest actuala Ministra, Monica Babuc, a lansat un proces de revizuire a acțiunilor de reforma, efectuate in anii 2010-2017, cu scopul de a corecta aceste erori.

- In luna noiembrie a anului trecut, primarul Robu le spunea timișorenilor care locuiesc in Lipovei ca in 2017 incepe amenajarea complexului sportiv, care ar urma sa aiba mai multe terenuri de sport, dar și doua bazine de inot. Atunci a fost gasit terenul, o parcela de 11.055 de metri patrați…

- O radacinoasa pe care o gasești tot timpul anului și de la care poți folosi și radacina și tulpina și frunzele. Aroma sa este inconfundabila și pe placul tuturor. Se poate consuma cruda, fiarta sau coapta. Incearca in acest weekend trei rețete cu țelina. Supa crema | VIDEO Ingrediente: 500 g telina…

- Painea de munca se va scumpi, anunta Aurel Popescu, presedintele ROMPAN. Motivele pentru care vom plati mai mult pe o franzela sunt acelea ca s-a scumpit energia si au crescut cheltuielile cu salariile platite muncitorului.

- Selecțiile pe nevazute s-au terminat și cei trei chefi, Bontea, Scarlatescu și Dumitrescu și-au ales bucatarii alaturi de care vor porni la lupta ca rivali! Nu o sa fie deloc simplu, dar fiecare se bazeaza pe calitațile concurenților din echipele proaspat formate.

- Liderii europeni au dat vineri "unda verde" pentru pregatirea, in formatul 27, a negocierilor unui acord comercial care va regla relatiile cu Londra dupa Brexit, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, citat de AFP.

- Aproape 190.000 de aradeni ar putea fi obligati sa isi plateasca polita de asigurare impotriva dezastrelor, acea asigurare obligatorie a locuintei valabila pentru toti romanii prorpietari de imobile. Chiar daca este obligatorie, foarte putini dintre aradenii nostri au decis sa incheie polita, riscand…

- Gino Iorgulescu, actualul președinte al LPF, a declarat ca intenționeaza sa implementeze sistemul de arbitraj video VAR și in Liga 1, dezvaluind totodata și motivele care l-au impins catre o noua candidatura la șefia Ligii. "Trebuie sa avem un reprezentat la Comisia Centrala a Arbitrilor, sunt situații…

- Centrul Judetean de Resurse si de Asistenta Educationala Dambovita participa, in calitate de beneficiar, la derularea Proiectului de Formare Profesionala, actiunea cheie 1 KA102 – VET lerner and staff mobility, cu titlul „Pregatit pentru munca = Pregatit pentru viata”, finantat de Uniunea Europeana…

- Pare imposibil, nu? Atunci cand iubești cu adevarat pe cineva, nu vrei sa o lași pe acea persoana sa dispara din viața ta. Insa exista cateva motive pentru care barbații parasesc femeile pe care le iubesc. Iar acest lucru este aplicabil și in cazul femeilor care iși iubesc partenerii, dar nu simt ca…

- Idei de cina fara calorii Cina poate provoca cresterea in greutate si de aceea multe persoane sar peste ea. Insa, daca pregatesti o gustare sanatoasa, gustoasa si cu putine calorii, corpul tau va avea timp sa le arda inainte de culcare! Salata cu pui, broccoli si seminte de susan Cand…

- Boema – centru de evenimente Targoviște prelungește programul liniei calde cu meniul zilei pana la ora 21:00. Astfel clienții se Post-ul Nou in Targoviște! Linie calda cu „meniul zilei” și pentru cina, la Boema – Centru de evenimente apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Audierile candidatilor au fost publice, iar inainte de a incepe votul, reprezentantii mass-media au fost rugati sa paraseasca sala in care s-au desfasurat audierile. Mihai Busuioc a primit 18 voturi "pentru", zece "impotriva" si o singura abtinere. Mihai Busuioc este un apropiat al liderului PSD, Liviu…

- Noi parcari „inspirate” au fost surprinse de un cititor Alba24, in acest weekend, la Alba Iulia. Daca nu sunt sancționați de oamenii legii, șoferii care iși lasa mașinile urcate pe spațiul verde sunt trași la raspundere ce cetațeni. Doua mașini a fost surprinse de un cititor Alba24 „cocoțate” pe spațiul…

- Mai multi cititori, care au fost afectați de furtunile ce au avut loc in țara in aceasta toamna, ne intreaba daca Guvernul le va acorda despagubiri și daca asigurarile obligatorii, pe care unii le-au incheiat pentru locuințele lor, acopera macar o parte din daunele suferite. Pentru inceput, trebuie…

- Pentru ca au cumulat pensia cu salariul, lucru interzis de lege, peste 100 de persoane au intrat in vizorul Casei Județene de Pensii Gorj. Este vorba despre cei care au ieșit la pensie anticipat, dar și despre pensionarii incadrați in gradele I sau II de invaliditate.Reprezentanții CJP Gorj…