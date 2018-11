Salata verde, interzisă în farfuriile americanilor din cauza unei bacterii Autoritatile sanitare din Statele Unite au recomandat marti americanilor sa nu consume salata verde pana la o notificare ulterioara, solicitand persoanelor fizice, restaurantelor si magazinelor sa arunce acest aliment suspectat ca ar fi provocat o noua epidemie de infectie cu bacteria Escherichia coli (E. coli), relateaza miercuri AFP.



In total, 32 de persoane din unsprezece state americane au fost afectate de aceasta epidemie ale carei simptome au fost constatate intre 8 si 31 octombrie. Treisprezece dintre ele au fost spitalizate, a precizat agentia federala Centrul pentru Prevenirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

