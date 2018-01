Stiri pe aceeasi tema

- Iata aici secretul celor mai deliciosi ardei umpluti dezvaluit de maestri bucatari celebri si pasionatii de gastronomie. Ardei umpluti # Reteta 1Reteta de la viorica:Ingrediente Ardei umpluticarne tocata din piept de pui cu porc-500g,ceapa-2buc,aredei-7buc,bulion-1…

- Așa cum anticipam, utiștii au renunțat la inviorarea de sambata dimineața, din cauza vremii nefavorabile. Insa, primul antrenament al zilei i-a gasit pe elevii lui Cristi Todea pe platoul de la Dezna (ora 10), cunoscut tuturor tehnicienilor aradeni care au efectuat cel puțin un cantonament la Moneasa.…

- O echipa de cercetatori de la Johns Hopkins University a descoperit un test de sange care poate ajuta pe oricine sa descopere din timp daca exista celule canceroase in corp. Este vorba de un test universal de sange cu ajutorul caruia cea mai cumplita boala, cancerul, sa fie diagnosticata. O echipa de…

- Desertul “Um Ali” este una dintre cele mai populare dulciuri arabesti. E foarte aromat si consistent,nelipsit de la ocaziile speciale si de la restaurantele hotelurilor de 5 stele din lumea araba. Practic este o budinca de paine care se poate prepara din paine, cornuri, aluat de placinta sau aluat frantuzesc.…

- Sarbatorile de iarna au trecut așa ca v-am pregatit o rețeta ușoara și in același timp delicioasa. „Salata Orientala este preferata de multe persoane, se prepara ușor și este foarte sațioasa”, a declarat bucatarul chef de la restaurantul Cocoșu Roșu.Iata cum se prepara:Ingrediente:4…

- Williams, 37 de ani, finalista in 2003 si 2017, a fost invinsa, cu scorul de 6-3, 7-5, de elvetianca Belinda Bencic, locul 78 WTA, fosta numarul 7 mondial. Jucatoarea de 20 de ani s-a impus intr-o ora si 53 de minute. Coco Vandeweghe a fost si ea eliminata in prima mansa, de Timea Babos din Ungaria,…

- 5 rețete de supe consistente pentru iarna, asta iți propunem sa incerci azi. Sunt hranitoare și perfecte cand vrei sa te incalzești, dupa ce ajungi infrigurat acasa. In plus, nu ingrașa așa mult cum o fac mancarurile cu sos! De ceapa | VIDEO Ingrediente: o lingura de faina, 1,200 litri de supa de pasare,…

- Se prepara pasta: se pun toate ingredientele intr-un robot mic si se mixeaza pana se obtine o pasta omogena sau se piseaza totul intr-un mojar.Intr-o oala se calesc ceapa tocata marunt si morcovii rondele pana cand ceapa se inmoaie bine. Se adauga pasta de mai sus si se caleste inca 3-4 minute,…

- Ficatul de pui se gatește repede și are multe vitamine și fier. Este un fel de mancare potrivit pentru orice masa. Iata trei rețete cu ficaței de pui, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Omleta cu ficaței de pui Ingrediente: 3 oua, 150 g ficatei de pasare, putin unt, 30 ml ulei, sare,…

- Apariție inedita a primarului Timișoarei, Nicolae Robu, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș. Un obișnuit al tehnologiei moderne, edilul care iși transmite pe Facebook toate conferințele de presa a venit astazi la lucru cu o tava cu fructe și legume. Mai bine de jumatate de…

- Ionuț Șerban, fotbalistul "prizonier" de la Dinamo, a oferit o noua reacție in care iși manifesta nemulțumirile vizavi de situația ingrata in care se afla la echipa alb-roșie. "Toata lumea ma intreaba de Vasile Șiman, dar eu nu am nicio treaba cu Șiman, eu am contract cu Dinamo și punct. ...

- De ce ai nevoie pentru budinca de legume cu oua 500 g cartofi 2 linguri ulei 8-10 ciuperci 2 ardei 1 ceapa 3 caței de usturoi 1 praf de sare 10 oua 100 ml lapte 100 g branza rasa piper Cum se prepara budinca de legume…

- Rețete cu avocado, cel mai sanatos fruct, numai bune de pus pe masa de duminica! Asta iți propunem azi, iar daca nu ai mancat pana acum avocado, nu te grabi sa strambi din nas sau sa-ți imaginezi ca e ceva exotic, care e puțin probabil sa-ți placa! Combinat cu roșii, lamaie, ulei de masline, cu ceapa…

- Pastele se gatesc rapid, sunt gustoase și sațioase. Iata trei rețete, numai bune pentru acest sfarșit de saptamana. Incearca cele 3 rețete cu paste și vei vedea ce simplu poți pregati o cina pentru doi. Penne cu roșii | VIDEO Ingrediente: 300 g penne rigate; pentru sos- 2 linguri ulei de masline,…

- OUA UMPLUTE pentru Revelion. Ingrediente: 11 oua (un ou este folosit pentru umplutura) 2 linguri mustar 50 ml ulei 100 gr. unt (la temperatura camerei) 2 linguri zeama de lamaie sare si piper Citeste si Retete cu peste delicioase pentru masa de Revelion 2018 OUA UMPLUTE pentru…

- MESAJE DE ANUL NOU 2018: Un an nou, cu certificat de garantie. Oferta valabila doar in noaptea de 31 Decembrie 2017 – 1 Ianuarie 2018! Descopera, invata cu adevarat sa crezi in frumos, traieste sentimentul de impreuna, alaturi de cei dragi! Traieste un adevarat pastel de iarna, cu valuri…

- RETETE PESTE REVELION. Zice-se din batrani ca in noaptea de Revelion e musai sa mancam peste. Asta ne va face sa fim tot anul alunecosi, scapand cu bine din orice situatie. Nu stiu in ce masura superstitia ajuta sau nu, clar e destul de simpatica, dar cred ca motivul pentru care pestele nu trebuie…

- Ingrediente Inimioare inteligente cu ciocolata alba si bezele300 g zahar, 250 g unt, 170g faina, 50 g cacao, 1 l lapte, 8 oua, un praf de sare, esenta romdecor: 100 g tablete ciocolata alba+2 linguri frisc lichida sau lapte, cateva bezele colorate Mod de preparare Inimioare inteligente…

- Ingrediente Prajitura turnata cu branza cireșe și caiseBlat ( pentru tava 25/35 cm) :2 oua mari10 linguri de zahar9 linguri ulei10 linguri lapte12 linguri faina1 pliculet praf de coptesenta de vanilieUmplutura:500 g branza dulce3 oua3 linguri…

- Se face in zece minute si este absolut delicioasa! Trebuie sa incerci aceasta reteta inedita de rulada cu frisca. Ingrediente Pentru aluat 2 albusuri de ou 250g nuci tocate 2 linguri pesmet 5-6 linguri zahar pudra 2-3 linguri cacao 1 lingura sau cateva picaturi de rom sau esenta de rom vanilie Ingrediente…

- Legendara Sanda Marin va propune pentru astazi o rețeta de mujdei, una pe care nu aveți cum sa nu o reluați, dupa ce ați incercat-o o data! De ce? Pentru ca sosul de usturoi va va ieși pur și simplu pufos și perfect pentru orice friptura. Greșeala pe care o fac tot mai multe gospodine e ca nu il lasa…

- INGREDIENTE MEDALION DE SOMON PE PAT DE NAUT 2 buc medalion de somonsare,piperulei de masline1/2 lamaie 1 conserva naut2 catei usturoi1 ceapaputin ardei iute2-3 linguri masline fara samburi1 rosie proaspatasareulei MOD DE PREPARARE…

- Iți vom spune un secret! Friptura de porc capata un gust special atunci cand adaugi… bere. Devine mult mai frageda, mai ușor de taiat… Iata cum poti cea mai buna friptura la cuptor dupa o reteta simpla! INGREDIENTE 1 kg carne de porc 5 cepe 1 catel usturoi 3 linguri miere 50 g unt 500 ml bere…

- Friptura de porc, ingrediente: cca. 1 kg carne de porc mai grasuta (piept cu soric, ceafa, spata cu grasime)2 linguri de ulei sau 1 lingura de untura1 paharel de vin alb sec - Riesling, Pinot Gris etcsare, piper, boia dulcechimen macinat sau seminte (optional - eu am pus!)1…

- CALTABOS, ingrediente: 2,5 kilograme maruntaie de porc (ficat, rinichi, splina, inima) 250 grame carne grasa de porc 700 grame ceapa alba 1 cana mare de orez 4 foi de dafin 1 capatana de usturoi curatata 1 lingura rasa nucsoara macinata 1 lingura rasa boabe…

- “Am raspuns solicitarii Direcției de Sanatate Publica Vaslui, care ne-a comunicat ca la aceasta data exista un deficit de sange. Am organizat o acțiune pe parcursul a trei zile, pentru un numar de aproximativ 70 de persoane. Este un act benevol, de voluntariat. Punem și noi acolo un pic din sangele…

- Ingrediente Pentru pește4 bucați file codfainauleisarepiperPentru ciuperci1 ceapa tocata250 g ciuperci2 caței de usturoi pisați150 ml supa de pui sau vita80 ml vin roșu2 linguri zeama de lamaie1 lingura untpatrunjel tocat, dupa…

- Peste 1.500 de sibieni au iesit, duminica seara, pentru a participa la un mars de protest impotriva modificarilor legilor justitiei. La fel ca si in alte orase din tara, o parte din protestatari au iesit cu oale si linguri, urmand lozinca noilor manifestari potrivit carora ”Toti suntem in aceeasi oala”.

- Fiecare luna din an are o energie a sa care se transmite celor nascuți in perioada respectiva și care ii influențeaza in mod definitoriu toata viața. Persoanele nascute in luna decembrie sunt guvernate de planeta Jupiter, care le ofera cateva calitați unice. Descopera, in materialul video de mai sus,…

- "Am o abordare diferita, incerc sa folosesc cat mai rar cuvintele este important sa și trebuie. Imi propun sa fiu descriptiv, nu normativ, toți știm cum ar arata lucrurile la modul ideal. Ce se joaca in Republica Moldova - power politics și real politik sau dezbatere de idei, valori, principii,…

- Atunci cand duce lipsa de ceva, organismul nostru trage un semnal de alarma care se manifesta prin nevoia acuta de a consuma un anumit tip de aliment sau de a manca, in general. Cu alte cuvinte,...

- Medicina populara sustine ca ceapa are aceste proprietati: - purifica sangele- ucide bacteriile- purifica aerul Dr. Igor Knyazin, un medic faimos din St. Petersburg, sustine ca ceapa poate vindeca problemele cu glanda tiroida. Medicul recomanda urmatoarea reteta:…

- Sosul alb se poat prepara în zeci de variante, în functie de preparatul la care se adauga. Bucatarul aradean Adrian Pop ne prezinta câteva retete usor de facut. Sosurile albe se folosesc la fripturi, paste, peste sau în diferite salate. Modul de preparare difera…

- O radacinoasa sanatoasa, pe care o gasești mereu pe piața, mai ales in anotimpul rece. Sfecla roșie poate fi pregatita sub forma de salata, borș sau umpluta. Toate cele 3 rețete cu sfecla roșie sunt delicioase. Salata |VIDEO Ingrediente: doua sfecle rosii doua linguri ulei, o lamaie, un catel de usturoi,…

- RETETA DE POST. De ce ai nevoie pentru ciorba de fasole 300 g fasole 2 cartofi 2 ceapa, tocata 1 morcov, taiat cubulețe patrunjel tocat, dupa gust ceapa verde tocata, dupa gust praz tocat, dupa gust 150 g roșii cherry, taiate pe jumatate…

- Ce poate fi mai potrivita pentru o zi rece, decat o supa fierbinte pe baza de carne și legume. Te incalzește și iți da energie pentru toata ziua. Incearca și tu 3 supe calde, in acest sfarșit de saptamana. De cartofi dulci cu afumatura Ingrediente: 800 g afumatura, o ceapa potrivita, un ardei roșu,…

- Desi are un gust usor ciudat si nu toata lumea il indrageste, uleiul de lavanda este recunoscut pentru numeroasele sale intrebuintari in sanatate si frumusete. Il poti adauga si in mancare, cu mentiunea ca trebuie sa fie 100% din extracte naturale, fara alte solutii adaugate, care intra in componenta…

- Rețete cu pește și fructe de mare, iata ce iți propunem azi. Sunt perfecte in Postul Craciunului, in timpul caruia exista multe dezlegari la pește – in fiecare sambata și duminica de dupa 21 noiembrie, cand se sarbatorește Intrarea in biserica a Maicii Domnului, dar și in zilele de sfinți din aceasta…

- De ce ai nevoie pentru cartofi fondanți 2 linguri ulei 4 cartofi sare piper 3 linguri unt 3 caței de usturoi 4 crenguțe cimbru 100 ml supa de pui 100 ml vin alb sare grunjoasa, pentru decor Cum se prepara cartofii fondanți…

- Ceapa este un aliment foarte sanatos și are proprietați terapeutice. In general, cojile de ceapa sunt aruncate, dar de acum nu veți mai face asta pentru ca au efecte miraculoase asupra organismului. Infuzia preparata din acestea amelioreaza tusea, protejeaza tractul urinar si intaresc imunitatea. Cu…

- In timpul Big Bang-ului, doar trei elemente au fost sintetizate la un nivel major: 75% hidrogen, 25% heliu si litiu. Desigur pe Pamant se regasesc multe alte elemente, fier, siliciu, oxigen, platina si altele, scrie Descopera.

- De fiecare data, postul e o piatra de incercare pentru gospodine. Ce sa gatești fara carne, lapte, branza și oua vreme de 40 de zile, fara sa repeți meniul și in așa fel incat cei dragi sa manance cu placere? O soluție e sa te inspiri din preparatele manastirești. Calugarii au invațat și perfectat,…

- Anul viitor alegem ce vrea romanul, noi le punem la dispoziție fermierilor instrumente de sprijin, iar consumatorilor posibilitatea de a alege, a declarat, marți, ministrul Agriculturii, Petre Daea, adaugand ca primordial este sa creasca efectivele de porci. "Anul viitor alegem ce vrea…

- Pofta de paine și alimente fainoase poate sa denote faptul ca ai o carența de azot in corp. Aceasta substanța asigura o buna dezvoltare și funcționare a muschilor. Și de aceea este necesara vieții. Daca nu vrei sa mananci paine din cauza ca ingrașa, atunci o poți inlocui cu carne de pește gras sau…

- Preparate cu muraturi. Rețete cu castraveti acri și gogonele, tradiționale in Romania și alte țari din estul Europei – asta iți propunem azi sa incerci. Sunt delicioase și merita incercate! Taiței cu varza acra | VIDEO Ingrediente: o varza murata (circa 500 g), 200 g taiței lați, o ceapa, o lingurița…

- Aceasta leguma se bucura de veritabile proprietați antiseptice și antibacteriene și asta datorita cantitații de sulf regasita in componența ei. In plus ajuta organismul sa scape de radicalii liberi, avand o doza crescuta de antioxidanți. Daca te confrunți cu probleme respiratorii atunci sucul…

- BERBEC Luna noiembrie vine cu multe provocari pentru tine, mai ales in cea de-a doua jumatate a lunii. Pe plan sentimental actionezi ca un lider si nu permiti nimanui sa se bage peste tine. Din aceasta cauza, nativele singure isi vor gasi mai greu un partener. Pentru cuplurile solide se anunta…

- ei care au regretat dupa ce au trimis un mesaj pe WhatsApp au acum un motiv de bucurie: aplicația de mesagerie instant va permite in curand ștergerea unui mesaj trimis fara ca destinatarul sa știe, scrie Le Point....

- R. Moldova ar putea implementa un sistem nou de avertizare a populației, preluand modelul Lituaniei care are un sistem eficient, „Mass-alest”, pentru informarea oamenilor in caz de avertizari meteo, inundații, incendii de proporții, ambuteiaje in urma accidentelor sau exerciții cu implicarea militarilor…

- Cunoscuta ca fiind ingredientul cel mai folosit in bucatarie, ceapa este una dintre cele mai sanatoase legume, avand nu doar virtuți culinare, ci și terapeutice. Ceapa este bogata in vitaminele B6, C, E și in minerale cum sunt siliciul, potasiul, seleniul, iodul, fosforul, sulful, calciul,…