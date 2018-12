Salată de pui cu maioneză Se spala cartofii bine cu apa rece apoi se fierb cu tot cu coaja ,acoperiti cu apa si o lingura de sare. Cand se lasa intepati cu furculita usor,ii scurgem de apa ,ii clatim cu apa rece si ii lasam sa e raceasca bine. Pieptul se pune la fiert cu radacinoasele curatate de coaja dar lasate intregi si un praf de sare.

Cand au fiert se scurg si se lasa sa se raceasca bine.

Pregatim maioneza din cele 2 galbenusuri, un praf de sare si uleiul turnat cate putin.Cand maioneza este bine legata si sta teapana se adauga ,dupa gust si mustar. Se curata cartofii de coaja apoi ii taiem… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

