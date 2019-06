Salata de morcovi cu turmeric Daca esti in cautarea unei salate gustoase si aspectoase, incearca aceasta reteta de salata de morcovi cu turmeric si susan. E crocanta si are o aroma fructata si proaspata, pe care o vei indragi de la prima imbucatura. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De ce sa nu ne bucuram de gust si sanatate in acelasi timp? Laptele cu turmeric este indicat, in special, persoanelor care sufera de probleme ale articulatiilor, doarece ajuta la "lubrifierea" acestora.

- Mancare romaneasca veche, ciorba de salata, dreasa cu lapte prins, este unul dintre cele mai gustoase preparate. Pasii prepararii mancarii delicioase ii regasim la Radu Anton Roman, regretatul gastronom, in lucrarea “Bucate, vinuri si obiceiuri romanesti” (Editura Paideia).

- Andreea Marin a postat pe contul de socializare o imagine cu fiica ei, Violeta, care astazi de Florii iși sarbatorește ziua numelui, iar alaturi vedeta a scris un mesaj in care le-a marturisit fanilor cum a fost surprinsa de aceasta. In timp ce pregateau o salata, Violeta a „sculptat” pentru mama ei…

- Când ne gândim la masa de Paște, ne gândim la friptura de miel, oua și cozonac. Cum carnea de miel este o carne grea și sațioasa, recomandam ca masa de prânz sa înceapa cu o salata compusa din ingrediente de sezon (ceapa verde, ridichi, salata verde, spanac etc) care…

- Piept de pui la gratar cu salata de cruditati Pieptul de pui se spala, se taie felii, se condimenteaza cu delikat si o lingura ulei de masline, dupa care se lasa la frigider 20 minute la macerat. Pieptul de pui eu il pregatesc in tigaie grill.In timpul in care se face pieptul de pui la…

- Tradiționalul Targ de Paști din Timișoara s-a deschis, astazi, in Piața Victoriei, in porțiunea aflata in imediata apropiere a Catedralei Mitropolitane The post Targul de Paști, cu oua și morcovi noi (galerie foto) appeared first on Renasterea banateana .

- Salata verde este foarte bogata in vitamine și se gasește de la inceputul primaverii pana vara tarziu. Ciorba de salata verde este ideala si pentru perioada de post, dar se poate prepara oricand și cu costita afumata. I...

- Primavara s-a instalat in toata tara, iar gospodinele pregatesc trecerea de la retetele de iarna, la cele racoritoare, de vara. Salata arabeasca autentica, cunoscuta si ca Tabbouleh, este perfecta pentru aceasta perioada a anului! In plus, are putine calorii si multi nutrienti!