- Executivul adopta vineri, in sedinta, hotararea prin care este majorat, de la 1 ianuarie 2019, salariul minim brut la 2.080 lei si, respectiv, la 2.350 lei pentru angajatii cu studii superioare, premierul Viorica Dancila dand asigurari ca salariile si pensiile vor continua sa creasca potrivit legii.…

- Salariul minim pe economie ar putea creste la 2.050 lei inainte de 1 ianuarie 2019, a declarat marti, la TVR1, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca se face o analiza la ministerul de resort, scrie Agerpres. „Cel tarziu de la 1 ianuarie 2019 (va creste salariul minim pe economie…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat ca o decizie privind data majorarii salariului minim pe economie este in curs si va fi luata in Guvern in urmatoarele zile, adaugand ca data care este cea mai aproape de o astfel de decizie este 1 ianuarie 2019. "Este o decizie în curs…

- "Este o decizie in curs si am spus ca erau cele doua date, 1 decembrie si 1 ianuarie, si se va lua o decizie in Guvern in urmatoarele zile", a declarat Eugen Teodorovici, marti, la Parlament. Teodorovici a precizat ca data care este cea mai aproape de o astfel de decizie este "1 ianuarie 2019,…

- Majorarea salariului minim se amana, pentru ca Executivul mai are nevoie de o serie de avize pentru ca Hotararea de Guvern sa poata fi aprobata, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, citat de Digi24 .

- Salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 decembrie 2018 si va fi diferentiat in functie de studii, iar saptamana viitoare sau la urmatoarea sedinta de Guvern va intra o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Muncii in acest sens, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta…