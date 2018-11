Salariul minim pe economie, majorat de la 1 ianuarie 2019

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a dat de ințeles vineri, la Guvern, ca salariul minim nu va mai crește de la 1 decembrie, așa cum anunțase prim-ministrul Viorica Dancila, majorarea urmand sa se realizeze, cel mai probabil, de la 1 ianuarie 2019. „E o discuție cu sindicatele, cu mediul de afaceri.…

- Majorarea salariului minim se amana. Ministrul Finantelor spune ca Executivul mai are nevoie de o serie de avize pentru ca Hotararea de Guvern sa poata fi aprobata. Din aceasta cauza, salariul minim pe economie va creste, cel mai probabil, de la 1 ianuarie 2019, spune Eugen Teodorovici, si nu de la…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat vineri ca mai sunt cateva avize de asumat pentru la actul normativ privind cresterea salariului minim, urmand ca ulterior Guvernul sa ia o decizie in acest sens. Întrebat la Palatul Victoria dacă vor mai exista discuţii între Guvern,…

- Intrebat vineri, intr-o conferința de presa la Palatul Victoria, daca majorarea salariului minim este prins in proiectul de buget pe anul viitor, ministrul Finanțelor, Eugen Teoodorovici, a raspuns: „Sigur va fi prinsa in ceea ce facem anul viitor ca și buget, in schimb nu o sa pot sa va spun eu…

- "Nu va pot spune azi care e decizia Guvernului. (...) Au fost discutii, iar doamna prim-ministru a anuntat foarte clar ca este o discutie la nivel de Guvern cu sindicatele, cu mediul de afaceri si ca si principiu e corect ca in timpul jocului regulile sa fie schimbate cat mai putin. Si invocand mereu…

- "A fost o discutie la nivelul Guvernului si mesajul este foarte clar: se merge incepand de anul viitor pe ceea ce inseamna Legea 152, Legea salarizarii, adica se va merge pe cresterea pe care am promis-o in programul de guvernare. Anul viitor mergem pe Legea salarizarii care are o crestere, cam 25%,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti seara, ca la rectificarea bugetara, a fost alimentat fondul de rezerva al Guvernului care ajunsese pe zero, deoarece s-au facut plati de 600 de milioane de lei doar pentru despagubirea persoanelor afectate de inundatii. "La rectificare,…

- Eugen Teodorovici a anunțat, in urma cu puțin timp, ca fondul de rezerva al Guvernului este "zero". Ministrul Finanțelor a explicat unde s-au alocat banii și care sunt situațiile care nu au fost prevazute in momentul in care s-a facut bugetul pentru anul 2018. "Sunt publicate in Monitorul…