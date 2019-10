SALARIUL MINIM, majorat substanţial de anul viitor. Care este noua formula de calcul pentru retribuţia bugetarilor Vesti bune pentru bugetari, salariile se vor majora si in 2020. O varianta care este luata in calcul este ca incepand de anul viitor, valoare salariului minim brut pe economie sa se faca in raport cu salariul mediu brut. In acest sens va fi modificat codul muncii unde va fi prevazut ca salariul minim brut va trebui sa fie cel puțin 45% din salariul mediu brut. "Propunem introducerea in Codul muncii a unui prag minim al raportului salariu de baza minim brut pe țara garantat in plata / caștig salarial mediu brut la cel puțin 45%, incepand cu anul 2020”, scrie intr-un document al Comisiei… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele opt luni ale anului cu peste 46%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 78.733 firme, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), informeaza AGERPRES . Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul…

- Prognoza meteo 29 septembrie. Dupa cateva zile in care Romania a stat sub cod galben si portocaliu de vreme rea, meteorologii vin cu vesti bune! La sfarsit de saptamana, se inregistreaza maxime de 27 de grade Celsius, in special in partea de sud a tarii, iar ploile raman doar o amintire. Cel putin,…

- Conform rezultatelor cercetarii realizata de platforma Termene.ro, cel mai important centru IT din Romania este cel format in jurul regiunii Bucuresti - Ilfov, care genereaza peste jumatate din veniturile domeniului, urmata de cel coagulat in judetul Cluj, cu aproape 20% din venituri. Alte trei centre…

- Prognoza meteo 26 septembrie. Se apropie usor-usor sfarsitul de saptamana, iar aversele de ploaie si furtunile isi fac de cap in Romania! Meteorologii anunta maxime de pana la 22 de grade Celsius pe timpul zilei, in majoritatea regiunilor tarii. Noaptea insa, valorile vor fi ceva mai ridicate, in comparatie…

- Mai mult de jumatate din creditele acodate de banci in Romania pentru populatie si companii sunt concentrate in cele mai mari sase judete: Bucuresti (inclusiv Ilfov), Cluj, Timis, Constanta, Brasov si Iasi, la polul opus fiind Giurgiu, Covasna, Mehedinti, Harghita si Caras-Severin.Conform…

- Mai mult de jumatate din creditele acodate de banci in Romania pentru populatie si companii sunt concentrate in cele mai mari sase judete: Ilfov (inclusiv Bucuresti), Cluj, Timis, Constanta, Brasov si Iasi, la polul opus fiind Giurgiu, Covasna, Mehedinti, Harghita si Caras-Severin. Conform Ziarului…

- Prognoza meteo 22 august. Continua temperaturile caniculare! Ziua de joi aduce in Romania maxime de pana la 34 de grade Celsius. Cu toate acestea, in anumite regiuni, meterologii anunta cer noros, dupa apus.

- Prognoza meteo 8 august. Joi, in Romania, vor fi temperaturi caniculare! Se vor inregistra pana la 34 de grade. Cu toate acestea, in anumite regiuni ale tarii, spre sfarsitul zilei, nori isi vor face simtita aparitia.