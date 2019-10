Stiri pe aceeasi tema

- Executivul va pune de miercuri in transparenta o Hotarare de guvern prin care salariul minim pe economie va fi majorat cu 100 de lei, a anuntat, marti, ministrul demis al Muncii, Marius Budai. „Vor sa desfiinteze salariul minim (noul guvern – n.r.), adica sa ne aduca cumva la un nivel de sclavagism…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a intervenit in direct la Romania TV unde a vorbit despre existența fondurilor necesare pentru plata pensiilor, dar și despre noi majorari. Declarația vine in contextul in care in ultima perioada s-a vorbit tot mai mult despre faptul ca nu ar exista suficienți bani…

- Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a anunțat duminica, la Mamaia, ca a fost înființat un grup de lucru format din reprezentanții tuturor asociațiilor militarilor în rezerva pentru a discuta un nou proiect pentru legea pensiilor militare, scrie Mediafax.„Exista un grup…