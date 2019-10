SALARIUL MINIM majorat, anunţ oficial de la Ministerul Muncii. În ce condiţii se acordă mărirea Salariul minim se majoreaza de la 1 ianuarie 2020. In prezent, salariul minim brut este de 2.080 lei (1.263 lei net), iar Guvernul vrea sa-l mareasca la 2.262 lei (1.363 lei net). ”Prin prezentul act normativ se propune ca salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata sa fie majorat la 2.262 lei lunar incepand cu data de 1 ianuarie 2020, ceea ce reprezinta o crestere de 8,7 % fata de luna decembrie 2019”, se arata in proiect. In anul 2019 tariful orar este de 12,43 lei/ora pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, iar in anul 2020 tariful orar ar urma sa fie de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

