Salariul minim, majorare. Anunţ după discuţii cu Viorica Dăncilă "A ramas ca sa se faca o hotarare de guvern care sa clarifice salariul minim pe economie incepand de la 1 ianuarie 2019, care va fi probabil 2.050 de lei. (...) Salariul minim va creste la anul cu 150 de lei. E prevazut sa creasca cu 150 de lei brut, de acum pana in 2022, cand trebuie sa ajunga la 2.500 de lei. (...) Urmeaza sa scoata actul normativ, pentru ca au nevoie ca sa fie ca baza de calcul, inclusiv in bugetul de stat pentru 2019", a precizat el.



Bogdan Hossu a mai spus ca punctul de referinta urmeaza sa fie corelat nu doar cu productivitatea, ci si cu nivelul salariului mediu…

