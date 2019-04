Salariul minim dublat. Cine va primi mai mulți bani Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a dispus majorarea cu peste 100% a salariului minim in tara, aducandu-l la echivalentul a aproape 8 dolari pe luna, intr-un context de hiperinflatie si de puternica devalorizare a monedei nationale, bolivar. Salariul de baza a fost majorat de la 18.000 bolivari (3,46 dolari la cursul oficial) la 40.000 bolivari (7,69 dolari), potrivit decretului publicat vineri in monitorul oficial. Cresterea, a doua din acest an, se aplica cu efect retroactiv de pe 16 aprilie. Totodata, a fost reluata distribuirea de bonuri alimentare in valoare de 25.000 bolivari… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

