- Salariul minim brut pe economie va ajunge la 2.080 de lei. Cei care au studii superioare și au macar un an vechime in domeniul respectivelor studii vor primi un salariu minim diferențiat de 2.350 de lei. Proiectul a fost publicat luni in Monitorul Oficial. „Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, salariul…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul adopta in sedinta de vineri Hotararea de Guvern privind majorarea, din 2019, a salariului minim brut de la 1.900 de lei la 2.080 de lei, respectiv 2.350 de lei pentru angajatii cu studii superioare si cu un an vechime. Executivul a renuntat la vechimea…

- O prevedere din proiectul de ordonanța care va mari salariul minim in mod diferențiat pentru angajații cu studii superioare va face ca zeci de mii au chiar sute de mii dintre aceștia sa nu se incadreze pentru majorarea la care se așteapta. Potrivit Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, salariu…

- Diavolul se ascunde în detalii. O prevedere din proiectul de ordonanța care va mari salariul minim în mod diferențiat pentru angajații cu studii superioare va face ca zeci de mii au chiar sute de mii dintre aceștia sa nu se încadreze pentru

- " Noi toți, și mediul de afaceri și autoritațile și mai ales angajații iși doresc creșterea salariilor in Romania, iși doresc insa in primul rand un nivel de trai mai ridicat. Numai ca o creștere a salariilor nu se poate face din pix și fara studii de impact. Nu de alta, dar daca este facuta forțat…

- Dupa creșterea salariului minim pe economie, masura luata ”pentru popor”, cresc din nou salariile demnitarilor și a numeroasei funcționarimi din Romania, țara cu de trei ori mai mulți funcționari publici decat altele de dimensiuni apropiate. SALARIUL ACUM/ SALARIU IN BAZA SALARIULUI MINIM FARA STUDII…

- Nu se știe inca daca veniturile demnitarilor vor fi calculate in funcție de noul salariul minim pentru cei fara studii superioare sau in funcție de salariul minim care se va da celor cu studii superioare, insa creșterile sunt oricum destul de mari, informeaza Romania TV. Citeste si Tara din…

- Salariul minim pe economie va fi diferențiat, astfel ca, pentru persoanele fara studii superioare, acesta va fi de 2.080 de lei brut, in timp ce persoanele cu studii superioare sau cele care au o vechime de cel puțin 15 ani vor primi lunar 2.350 de lei brut.