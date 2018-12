Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, angajații care au o vechime in munca de cel puțin un an in domeniul studiilor superioare absolvite vor primi un salariu minim brut de 2.350 lei lunar, potrivit unui draft guvernamental ajuns in posesia ȘTIRIPESURSE.RO.Astfel, Guvernul se pregatește sa adopte,…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei și incepand cu 1 septembrie 2019 valoarea punctului de pensie se majoreaza cu 15% și este de 1.265 lei. Incepand cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari se menține la 640 lei și incepand…

- Guvernul a modificat, vineri, prin Ordonanta de Urgenta, Codul Muncii, vizand introducerea salariului minim garantat in plata, diferentiat in functie de studii si vechimea in munca. Cuantumul salariului minim brut pe economie va fi stabilit ulterior, prin Hotarare de Guvern.

- Ordonanta a fost introdusa pe ordinea de zi suplimentara a Executivului. Prin hotarare de Guvern se va putea stabili nivelul salariului minim diferențiat pentru anumite categorii de salariați: pentru salariații care sunt incadrați pe studii superioare, precum și pentru cei care au o vechime in munca…

- Salariul minim brut va fi diferențiat, iar romanii cu studii superioare și cu vechime mare vor primi mai mulți bani. Guvernul vrea sa modifice Codul Muncii, prin Ordonanța de Urgența, pentru a permite mai intai diferențierea salariilor in funcție de vechime și studii. Ulterior va emite o Hotarare de…

- Salariul minim brut garantat in plata va fi diferentiat in functie de nivelul de studii sau de vechimea in munca, informeaza Guvernul. Conform sursei citate, premierul Viorica Dancila, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, s-au intalnit marti, la Palatul…

- „Începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, suma stabilita în bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 2.050 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 167,333 ore, în medie, pe luna,…

- Ministerul Muncii a publicat, vineri, spre dezbatere publica, proiectul de hotarâre pentru majorarea salariului minim pe economie, începând cu data de 1 ianuarie 2019, de la 1.900 de lei la 2.050 de lei lunar.„Începând cu data de 1 ianuarie 2019,…