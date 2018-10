Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor publice, a spus, marți seara, ca salariul minim pe economie poate sa fie majorat la 2.050 de lei, înainte de începutul anului viitor, relateaza Mediafax.

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a explicat ca se ia in calcul scenariul in care salariul minim sa creasca inainte de 1 ianuarie 2019, așa cum era prevazut inițial.”Luam in considerare, se fac calcule la Finanțe și sunt șanse ca salariul minim sa creasca la 2050 de lei inainte de 1…

- Guvernul are in lucru un proiect de Ordonanta de Urgenta care legifereaza cadrul general pentru infiintarea fondului suveran de investitii si, daca vor fi obtinute toate avizele, acesta ar putea intra in sedinta de Guvern de saptamana aceasta, a declarat marti, la Palatul Parlamentului, ministrul Finantelor,…

- Din ianuarie 2019, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) va comunica cu contribuabilii doar prin Spațiul Privat Virtual (SPV), renunțand la notificarile pe hartie, care sunt costisitoare, a declarat, miercuri seara, Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor, scrie Mediafax.Ministrul…

- PNL a depus miercuri trei moțiuni simple in Parlament, care ii vizeaza pe ministru Finanțelor, Eugen Teodorovici, pe ministrul Economiei, Danuț Andrușca, și pe ministrul Transporturilor, Lucian Șova.

- Lia Olguța Vasilescu l-a contrazis pe colegul sau din guvern, Eugen Teodorovici, care declarase ca executivul ar trebui sa renunțe la salariul minim pe economie în sectorul privat, acesta urmând a fi pastrat doar în sectorul public.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat intr-un interviu acordat DC News ca daca 20% dintre functionarii din administratia centrala ar pleca, “n-ar simti nimeni”, sugerand ca foarte multi dintre functionari nu au niciun rol in administratie. El a mai zis ca salariul minim pe economie ar…

- Salariul minim n-ar trebui sa mai fie pe toata economia, ci doar in sectorul public. „Trebuie eliminata aceasta obligatie. Pentru ca statul nu ar trebui sa se bage in piata. Poti sa il faci eventual o referinta pentru mediul privat. Poti, ca stat, sa dai facilitati celor care nu au angajati sub acel…