- Guvernul a decis in decembrie sa plafoneze punctul de amenda pentru a nu ajunge la valori prea mari. Astfel, valoarea punctului de amenda auto va ramane la 145 de lei in 2018, chiar daca salariul minim brut pe tara va creste la 1.900 de lei, arata ordonanta de urgenta adoptata de guvern.

- Amenzile rutiere vor creste de la 1 ianuarie, odata cu majorarea salariul minim pe economie care va se mareste de la 1.450 de lei, la 1.900 de lei. Deoarece valoarea punctului-amenda este calculata in functie de salariul minim, respectiv 10% din acesta, se ca va ajunge la 190 lei pentru un punct-amenda,…

- Ziua de 1 ianuarie 2018 este prevazuta ca data de intrare in vigoare a unor normative si reglementari care vor genera plusuri sau, uneori, minusuri in bugetele populatiei si firmelor. Cele mai importante schimbari sunt de ordin fiscal, dar mai avem si o serie de modificari sau chiar noutati legislative…

- Salariul minim in Spania va fi marit cu 19 la suta in urmatorii trei ani. Anunțul a fost facut de premierul de la Madrid, Mariano Rajoy, care a semnat un acord in acest sens cu reprezentanții sindicatelor și ai companiilor din țara.

- Dupa anunțarea preluarii, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, a tuturor contribuțiilor aferente angajatorului, Kaufland, cel mai mare angajator privat din Romania, anunța decizia de a crește și venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine la suma de 2.800 lei brut pe luna, incluzand atat…

- Angajatii Dacia vor primi, de la 1 ianuarie 2018, „sume compensatorii de 20%”, pentru ca salariul net sa nu scada dupa transferul contributiilor de asigurari sociale, se arata intr-un comunicat transmis luni de constructorul de autoturisme de la Mioveni.

- GMO Internet Group, o companie cu afaceri in domeniul internetului, a precizat ca din martie 2018 va plati o parte a salariilor celor aproape 5.000 de angajati in moneda virtuala Bitcoin. In luna februarie acestia vor avea dreptul sa opteze procentajul de Bitcoin din salariul lunar, limita minima…

- Vești bune pentru șoferii din Romania! Chiar daca salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 ianuarie 2018, acest lucru nu ii mai afecteaza pe soferi. Guvernul a decis in sedinta de miercuri, 6 decembrie, sa stabileasca o valoare fixa a punctului-amenda contravenționala privind circulația pe drumurile…

- Guvernul a majorat, saptamana trecuta, salariul minim brut pe economie de la 1.450 lei la 1.900 lei de la 1 ianuarie. In prezent, un punct-amenda reprezinta 10% din salariul minim brut pe economie, de anul viitor insa acest lucru nu va mai fi valabil. Una din masurile incluse in ordonanta de urgenta…

- Angajații platiți cu salariul minim pe economie vor incasa de anul viitor 1.162 de lei pe luna, fața de 1.065 de lei, cat ia acum, deci mai mult cu numai 97 de lei. Problema este ce se va intampla cu ...

- Guvernul ar putea discuta saptamana viitoare proiectul de buget pe 2018, a anunțat, marți, vicepremierul Marcel Ciolacu, precizand ca in aceeași ședința a Executivului ar urma sa fie aprobat și proiectul de act normativ referitor la salariul minim. "La buget, saptamâna viitoare…

- Firmele cer deschiderea granitelor pentru muncitorii straini, insa acestia vor trebui platiti cu salariul mediu, respectiv cu peste 3.000 de lei pe luna, potrivit unei directive europene, si ar fi mult mai bine ca firmele sa angajeze muncitori romani, cu ajutorul banilor europeni si al programelor guvernamentale,…

- Executivul va aproba in ședința din aceasta saptamana Hotararea de Guvern prin care salariul minim va fi majorat la 1.900 de lei, a susținut, luni, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, citeaza Agerpres. In același timp cu bugetul, vom avea aceasta Hotarare de Guvern referitoare la salariul minim,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat jurnalistilor, dupa citirea motiunii si discursurile din Plen, ca ministrul de Interne pregateste un act normativ ce vizeaza cuantumul amenzilor. Mai exact, spune prim-ministrul, desi salariul minim va creste in continuare, se are in vedere plafonarea amenzilor la…

- Persoanele care lucreaza in baza unor contracte de munca cu timp parțial datoreaza CAS și CASS la nivelul celor platite pentru un salariu minim brut pe țara, astfel: CAS aferenta condițiilor normale de munca va fi, fin 2018, de 25%; CASS va fi, din 2018, de 10%. In cazul in care…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, dupa sedinta Comitetului Executiv al PSD de la Baile Herculane, ca salariul minim pe economie va creste de la 1 ianuarie 2018 la 1.900 de lei si ca hotararea de Guvern aferenta va fi adoptata o data cu proiectul de buget pe 2018, informeaza Antena3.ro. Premierul Tudose…

- Veste imensa pentru mii de oameni. Premierul Mihai Tudose a anuntat ca salariul minim se va majora la 1 ianuarie 2018. "Salariul minim se majoreaza de la 1 ianuarie. Masura este prinsa in proiectul de buget. In 10 zile maxim va fi gata", a anuntat Tudose.Mai mult, premierul si presedintele…

- REVOLUTIA FISCALA, LA CLUJ. „Firmele mici, cu marje reduse de profit, vor falimenta” Adrian Coroian, seful Ligii Intreprinzatorului Roman, sustine ca impozitul de 1% pe cifra de afaceri va falimenta multi dintre agentii economici cu rulaje mici din Cluj. „Toate aceste modificari vor…

- Deputatul PSD Marius Budai, membru in Comisia pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a afirmat joi, printr-un comunicat de presa, ca masura prin care se transfera contribuțiile de la angajator la salariat va aduce creșteri importante a veniturilor nete in special pentru cei cu salarii…

- Hotararea de Guvern referitoare la salariul minim pe economie va fi prezentata intr-o ședința ulterioara a Executivului din cauza ca, in prezent, proiectul se afla in transparența decizionala, a anunțat miercuri ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu. "Într-o prima lectura, saptamâna…

- Conform unui proiect de hotarare de Guvern aflat momentan in dezbatere publica, salariul minim brut pe economie va crește, incepand cu 1 ianuarie 2018, de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, scrie avocatnet.ro. Totuși, masura nu va aduce creșteri similare ale caștigurilor salariale nete, fiind necesara…

- Florin Jianu, presedintele Consiliul National pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Private din Romania (CNIPMMR) a declarat, vineri, la evenimentul Topul National al Firmelor Private din Romania, ca aproape 83% dintre antreprenorii chestionati nu au capacitatea de a mari salariul minim, iar 60% vor…

- Firma de componente auto Leoni, din Pitesti, si-a transferat o fabrica in judetul Gorj. Utilajele au fost mutate in fostul spatiu in care isi desfasura activitatea firma Pirelli, care si-a inchis punctul de lucru din cadrul Parcului Industrial de la Bumbesti-Jiu. Pe langa cei 200 de salariati preluati…

- Salariul minim brut pe economie creste cu 31%, de la 1 ianuarie 2018, de la 1.450 de lei, la 1.900 de lei, insa vestea proasta pentru soferi este ca, de la inceputul anului, creste si cuantumul amenzilor de circulatie, tot cu 31%. Un punct-amenda reprezinta, valoric, 10% din salariul minim brut pe…

- Zilele trecute, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, anunța ca salariul minim pe economie va crește de la 1.450 de lei la 1.900 de lei. Potrivit analiștilor, creșterea salariilor nu se va simți atat de puternic și in buzunarele romanilor.Odata cu transferarea contribuțiilor sociale in sarcina…

- Ardealul de Nord, afectat de noile prevederi fiscale Firmele din regiunea din care face parte Clujul vor fi printre cele care vor suferi cel mai tare in urma modificarilor fiscale propuse de Ministerul Finantelor Publice: taxarea cu 1% a cifrei de afaceri si marirea salariului minim pe economie,…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a anunțat joi mai multe masuri fiscale, in sedinta de Guvern. Cele mai importante dintre acestea vizeaza: majorarea salarului minim brut pe economie, incepand cu 1 ianuarie 2018, de la 1 400 de lei, la 1900 lei, dar exista si o veste buna, impozitul pe venit scade…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat, joi, ca romanii care desfasoara activitati independente vor plati contributii sociale raportate la salariul minim pe economie, nu la sumele obtinute din activitatile respective, cum se procedeaza in momentul de fata.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat joi ca salariul minim pe economie va creste de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, incepand cu 1 ianuarie 2018, odata cu mutarea contributiilor sociale de la angajator la angajat. Angajatorii vor plati o taxa separata, de 2,25%.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat ca de la 1 ianuarie 2018 punctul de pensie va crește la 1100 de lei. La aceeași data salariul minim brut pe țara va crește la la 1900 de lei.Citește și: Mihai Tudose, anunț MAJOR, dupa intalnirea cu comisarul european pe Buget Citește…

- Transferul contributiilor in sarcina angajatului | Firmele nu sunt obligate sa majoreze salariul brut Proiectul de modificare a Codului fiscal de trecere a obligatiilor fiscale de la angajator la angajat nu con­tine nicio obligatie a angajato­rului de a majora salariul brut al anga­jatului. Proiectul…

- Costurile producatorilor au crescut pe masura ce sala­riul minim a urcat, productivitatea nu a urmat acelasi curs, in conditiile in care infrastructura bate pasul pe loc, in con­di­tiile in care statul intarzie ani la rand proiecte importante. „Salariile in Romania au crescut, iar cel minim…

- Daca salariații part time sau cu plata in acord caștiga lunar, in total, o suma aflata sub echivalentul salariului minim brut, aceștia scapa de depunerea declarațiilor, iar scutirea angajatorilor de plata majorata a CAS și CASS nu se aplica. Concret, daca o persoana angajata la mai multe companii,…