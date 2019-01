Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta prin care a fost adoptat salariul minim garantat in plata valabil incepand cu 1 ianuarie 2019 a fost publicata in Monitorul Oficial. Actul normativ reglementeaza salariul minim brut corespunzator unei luni de munca cu program normal, in medie de 167,333 ore.…

- Salariul minim va fi majorat la 2.350 de lei de la 1 ianuarie doar pentru cei cu studii superioare și un an vechime, au declarat surse politice pentru Libertatea. Prevederea nu se mai aplica pentru cei cu 15 ani vechime, deși Guvernul anunțase recent acest lucru. Recent, Guvernul a adoptat o ordonanța…

- Dintre respondenții la Testul IMM, 52,20% au evidențiat riscul necesitații unor concedieri, din cauza majorarii salariului minim pe economie incepand cu 1 decembrie 2018, conform datelor prezentate luni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), scrie…

- Modificarile salariului minim in forma anuntata de Guvern pot afecta intreaga economie a tarii, prin cresterea costurilor cu forta de munca, reflectata intr-un final in majorarea preturilor, arata reprezentantii Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Franceza in Romania (CCIFER), intr-un comunicat…

- Fundația Friedrich Ebert (FES) Romania a lansat saptamana trecuta studiul ”Coșul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populația Romaniei”. Studiul este realizat pentru FES Romania de catre Syndex și Institutul de Cercetare a Calitații Vieții in perioada august-septembrie 2018. Conceptul…

- Salariul minim pe economie va fi majorat de la 1 decembrie 2018 si va fi diferentiat in functie de studii, iar saptamana viitoare sau la urmatoarea sedinta de guvern va intra o ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Muncii in ...

- Dupa discuția cu sindicatele, Ministerul Muncii anunța, marți seara, reintroducerea salariului minim brut garantat in plata diferențiat in funcție de nivelul de studii sau de vechimea in munca, de 2.350 de lei brut, singura divergența fiind legata de data la care se va aplica masura, conform ROMANIA…

- "Fata de pozitiile publice exprimate de reprezentantii sindicatelor, de analistii economici si de oamenii politici in legatura cu posibila inghetare a salariilor din sectorul bugetar in anul 2019, Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania isi pastreaza neschimbata pozitia cu privire la efectele…