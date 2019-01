Salariul minim 2019 / Trei salarii minime, dar unul cu observații Incepand cu 1 ianuarie 2019, in Romania nu mai avem un singur salariu minim, ci trei: cel standard - 2.080 lei, cel cu observații - 2.350 lei și cel de 3000 de lei pentru sectorul construcțiilor. Referindu-ne la cel de 2.350 lei, acesta se refera la persoanele incadrate in funcții ce impun nivel de studii superioare și inregistreaza o vechime in campul muncii in domeniul respectiv de minim 1 an. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

