- Salariul minim pe economie va fi 2080 de lei de la 1 ianuarie. Decizia a fost luata in urma cu putin timp de Guvern. Este o crestere de 9 procente. Pentru cei cu studii superioare, majorarea va fi si mai mare.

- Salariul minim pe economie va fi diferențiat, astfel ca, pentru persoanele fara studii superioare, acesta va fi de 2.080 de lei brut, in timp ce persoanele cu studii superioare sau cele care au o vechime de cel puțin 15 ani vor primi lunar 2.350 de lei brut.