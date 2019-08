Salariul mediu net, creste în Iaşi! Economia judetului este pe o tendinta de crestere! Salariul in Iasi, creste aproape in toate domeniile. Criza acuta a fortei de munca este reala, desi cifrele statistice arata bine, acest lucru fortand angajatorii sa faca eforturi pentru a ridica nivelul salarial al angajatilor. Rata de ocupare in județul Iasi este de 54,5%, ceea ce inseamna ca peste jumatate dintre persoanele cu varsta cuprinsa intre 15 și 64 de ani desfașoara o activitate aducatoare de venit. Procentul este semnificativ, intrucat printre cei peste 500.000 de ieșeni apți de munca se numara și elevii de liceu, studenții sau cei care urmeaza cursuri postuniversitare sau de specializare.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

