- Castigul salarial real, fata de aceeasi perioada a anului precedent, a fost de 3,5%. Fata de luna precedenta, castigul salarial mediu net a scazut in ianuarie cu 145 lei (-5,5%).Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia…

- In companiile care transporta marfuri, colete sau persoane sau ofera servicii de logistica si depozitare lucreaza peste 350.000 de oameni. Salariul mediu net al unui angajat din sectorul de transport si depozitare a ajuns anul trecut la aproape 2.300 de lei, in crestere cu 15% fata de anul…

- Preturile productiei industriale au crescut cu 1,1% in ianuarie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a stagnat la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In decembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% comparativ cu luna precedenta,…

- Un angajat activ intr-o fabrica de bauturi a castigat anul trecut in medie un salariu mediu net de 2.482 de lei pe luna, in crestere cu aproape 6% fata de anul precedent, arata datele de la Institutul National de Statistica. Comparativ, salariul mediu net din economie a avansat anul trecut…

- Numarul de locuri de munca vacante din economie, un indicator al deficitului de forta de munca la nivel national, a scazut in al patrulea trimestru al anului trecut cu 9,9% fata de aceeasi perioada a anului anterior, la 54.700, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In…

- Cifra de afaceri din comertul angro (cu exceptia comertului auto), serie bruta, in anul 2017 comparativ cu anul 2016, a inregistrat o crestere cu 7,5%, arata datele comunicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Avansul a fost consemnat datorita cresterii comertului angro…

- Economia romaneasca a crescut anul trecut cu 7%, fata de 2016, cel mai mare avans din 2008 pana in prezent, arata primele estimari publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). In 2008, economia Romaniei a crescut cu 7,1%, in termeni reali, fata de 2007, titreaza News.ro. In ultimul…

- Populatia Romaniei a scazut anul trecut cu 69.279 de persoane din cauza declinului demografic, cu 27,5% mai mult decat in anul anterior, in special ca urmare a scaderii natalitatii, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS), porivit News.ro . Prin comparatie, in 2016, sporul…

- Cifra de afaceri din industrie pe total (piata interna si piata externa), in termeni nominali, a crescut anul trecut cu 11,7%, in timp ce in luna decembrie 2017 a scazut fata de luna precedenta cu 12,2%, iar fata de luna corespunzatoare din anul precedent a crescut cu 11,4%, a anuntat vineri Institutul…

- Preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% in decembrie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a scazut la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,5% comparativ cu luna precedenta,…

- Rata somajului in forma ajustata sezonier a scazut la 4,6% in luna decembrie a anului trecut, mai mica cu 0,1 puncte procentuale fata de luna precedenta, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rata şomajului la bărbaţi a fost cu 1,8 puncte procentuale…

- Rata somajului in forma ajustata sezonier a scazut la 4,6% in luna decembrie a anului trecut, mai mica cu 0,1 puncte procentuale fata de luna precedenta, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Rata somajului la barbati a fost cu 1,8 puncte procentuale…

- Rata somajului a fost de 4,6% in decembrie, date ajustate sezonier, in scadere usoara fata de luna noiembrie, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, rata somajului a scazut cu 0,2 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna precedenta, pana la 4,7%,…

- Specialist in vanzari a fost cea mai cautata meserie in care au vrut sa se formeze romanii anul trecut. Cu toate acestea, o acuta criza de forța de munca s-a inregistrat tocmai in acest domeniu. Anul trecut, cele mai mari salarii au fost in IT, la polul opus fiind angajații din hoteluri și restaurante. Un…

- Direcția Județeana de Statistica (DJS) Hunedoara a facut publice ultimele date centralizare din teritoriu, aferente lunii octombrie a anului trecut. Statisticienii au analizat principalii indicatori socio – economici inregistrați in județul Hunedoara in prima luna a trimestrului al patrulea din…

- Vanzarile de alimente, bauturi și tutun au inregistrat in primele 11 luni ale anului trecut o creștere de 6,1% ca serie bruta, anunța Institutul Național de Statistica. In luna noiembrie, vanzarile s-au majorat cu 9,2% ca serie bruta și cu 9,6% ajustat sezonier fața de luna noiembrie a anului 2016.…

- Bucurestenii sunt cei mai bine platiti salariati din Romania, indica datele centralizate de Institutul National de Statistica (INS), valabile pentru anul trecut. Conform acelorași surse, salariul mediu net inregistrat anul trecut in județul Satu Mare a fost de 1.933 de lei. Statisticile arata ca salariul…

- Castigul salarial mediu nominal net a crescut, in octombrie, cu 16 lei (+0,7%), pana la valoarea de 2.392 de lei, in comparatie cu luna anterioara, in timp ce salariul mediu nominal brut s-a majorat cu 0,7% si a ajuns la 3.327 lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), citate de Agerpres.…