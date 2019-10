Stiri pe aceeasi tema

- Au scazut salariile, arata statisticile oficiale. Comparativ cu luna august a anului precedent, castigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,1%. In luna august 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost 4.981 lei, cu 110 lei (-2,2%) mai mic decat in luna iulie 2019. In luna august…

- Romanii au castigat mai putin in luna luna iulie 2019, comparativ cu luna precedenta. Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), castigul salarial mediu nominal brut a fost de 5.091 de lei in luna iulie, cu 36 lei (-0,7%) mai mic decat in luna precedenta, iar castigul salarial mediu…

- Salariul mediu net a scazut, potrivit celor mai recente date ale Institutului Național de Statistica (INS). Cele mai mari venituri sunt in continuare in domeniul IT, iar cele mai mici in industria textila. Potrivit INS, in iulie, salariul mediu net a fost de 3.119 lei, mai mic cu 0,7% fața de luna precedenta.…

- Salariul mediu net a scazut in vara. Care sunt cele mai mici venituri din Romania și in ce domeiu se caștiga peste 7.000 lei net Salariul mediu brut in Romania a ajuns, in iulie, la valoarea de 5.091 de lei, in scadere cu 0,7% (36 de lei) fata de luna anterioara, iar castigul salarial mediu net s-a…

- Salariul mediu brut in Romania a ajuns, in iulie, la valoarea de 5.091 de lei, in scadere cu 0,7% (36 de lei) fata de luna anterioara, iar castigul salarial mediu net s-a diminuat tot cu 0,7% (23 de lei), pana la 3.119 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Conform…

- Salariile au crescut cu 15,5% in ultimul an, insa din cauza inflației, creșterea reala a fost de 11,2%. Potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS), în iunie, câştigul salarial mediu nominal net a fost de 3.142 lei, în creştere cu 15,5% faţă…

- In luna iunie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 5127 lei, cu 49 lei (+1,0%) mai mare decat in luna mai 2019. Castigul salarial mediu nominal net a fost de 3142 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 41 lei (+1,3%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal…

- In luna iunie 2019, castigul salarial mediu nominal brut a fost de 5127 lei, cu 49 lei (+1,0%) mai mare decat in luna mai 2019. Castigul salarial mediu nominal net a fost de 3142 lei, in crestere fata de luna precedenta cu 41 lei (+1,3%). Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu nominal…