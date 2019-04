Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin promite sa retrezeasca la viata gloria spatiala a Rusiei printr-o suplomentare a fondurilor alocate dezvoltarii tehnicilor de varf in domeniul rachetelor cu raza lunga de actiune, relateaza The Associated Press. Guvernul urmeaza sa aloce mai multi bani dezvoltarii…

- Seful Garzii Nationale, Viktor Zolotov, fosta garda de corp a presedintelui Vladimir Putin, a explicat intr-un interviu pentru agentia oficiala RIA Novosti ca brigada dispune de o gama larga de mijloace pentru a preveni actele de sabotaj impotriva podului, atat de la sol, cat si de pe mare. Presedintele…

- 'Aceasta arata ca ei (rusii) au avut ambitia de a dezvolta aceste arme si ca au acordat prioritate respectivului program. Rusii s-au decis pe ansamblu ca ii multumeste conceptul acestor rachete, iar acum se vor concentra pe definitivarea lor prin teste', a spus o sursa familiarizata cu datele din…

- Presedintele american Donald Trump a postat luni pe Twitter o imagine cu un cec pe care l-a completat cu un sfert din salariul sau prezidential ca donatie pentru Departamentul de Securitate Interna, relateaza DPA. "Desi presei nu ii place sa scrie despre asta, si nici eu nu imi doresc ca ei sa o faca,…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a semnat, luni, un decret prin care suspenda oficial participarea Rusiei la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat cu SUA la finalul Razboiului Rece, a anuntat luni Kremlinul, citat de Reuters, AFP si RIA Novosti și preluat de Agerpres.

- Israelul va ingheta 138 milioane de dolari (122 milioane de euro) pe care urma sa-i livreze Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), protestand astfel impotriva alocatiilor pe care ANP le acorda familiilor detinutilor palestinieni, a indicat oficiul de presa al premierului Benjamin Netanyahu, citat…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko va ordona Serviciului de Frontiera al Ucrainei sa nu permita accesul observatorilor ruși in Ucraina pentru a monitoriza alegerile prezidentiale din 31 martie 2019.

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi gazda unui summit cu omologii sai turc si iranian, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rohani, cu privire la conflictul din Siria, reuniune ce va avea loc pe 14 februarie la Soci, a comunicat marti Kremlinul, transmite dpa. Putin se va intalni cu Rohani separat, in marja…