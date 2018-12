Salariul lui Sorin Grindeanu in funcția de președinte al autoritații de reglementare in comunicații (ANCOM) va crește la peste 35.000 de lei, incepand din luna ianuarie 2019, dupa ce președintele Iohannis a promulgat luna trecuta legea care modifica procedura de numire si de demitere a conducerii acestei autoritați. Salariile tuturor angajaților ANCOM vor crește anul viitor, conform bugetului de venituri și cheltuieli transmis in Parlament, a spus joi fostul premier. Autoritatea avea in conturi peste 1 miliard de lei anul trecut, datorita excedentului acumulat in ultimii 10 ani.Vezi in articol…