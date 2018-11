Salariu URIAȘ pentru IONUȚ CRISTACHE de la TVR Lunar, Ionut Cristache primeste de la TVR un salariu brut de 36.550 de lei, adica in mana jurnalistul ia 26.377 lei (aproximativ 5.650 de euro). Pentru acesti bani, el trebuie sa realizeze cel putin 10 emisiuni lunar, in conditiile in care show-ul sau, Romania 9, este zilnic, de luni pana joi. Fata de acest salariu fix, teoretic, banii primiti in mana sunt mai multi. Asta pentru ca de primirea salariului depinde realizarea unui rating cu cel putin 30% mai mare decat media postului. Lucru care nu este dificil de realizat, avand in vedere ca emisiune este in prime-time, adica perioada in care cele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Libertatea a intrat in posesia contractului incheiat de Societatea Romana de Televiziune si jurnalistul Ionut Cristache. El realizeaza principalul talk-show al postului public de televiziune și caștiga, potrivit documentului, de doua ori mai mult decat incasa, anul trecut, directorul general al instituției…

