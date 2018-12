Salariu minim pentru angajații băncilor. Până la patru salarii compensatorii la concedieri Contractele de munca vor include un salariu minim de 2.500 de lei pe ramura. ”Am mai avut in vedere stabilirea unui prag minim al salariilor compensatorii, astfel: intre 1-5 ani vechime- se acorda un salariu compensatoriu. Intre 5-10 ani, doua salarii compensatorii, intre 10-15 ani vechime, iei trei salarii iar peste 15 ani vechime- 4 salarii. De asemenea, am mai reușit ca timpul de deschidere și inchidere a unitații bancare sa fie contabilizata ca timp de lucru și intra in programul de lucru de 8 ore. Apoi, am mai reușit sa determinam partenerii sa ințeleaga necesitatea pregatirii profesionale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

