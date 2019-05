Salariu minim pe economie. Scrisoare pierdută, găsită acum. PSD: Iată dovezile că PNL e un adversar declarat! ”In urma dezbaterilor din ultimele zile privind salariul minim pe economie, PSD prezinta dovada edificatoare care confirma ca PNL a fost tot timpul un adversar declarat al creșterii salariului minim pe economie, considerand ca o astfel de masura este „anti-economica" și „anti-sociala". Scrisoare deschisa adresata Guvernului in data de 8 decembrie 2014 Scrisoare deschisa adresatain data de 8 decembrie 2014 Astfel, intr-o scrisoare deschisa adresata Guvernului in data de 8 decembrie 2014, mai mulți economiști ai PNL și USR solicitau sa nu se majoreze salariul minim pe economie pentru ca o astfel de masura ar fi „distructiva pentru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila nu a fost invitata la summitul de la Sibiu, de pe 9 mai, premierul menționand ca este nepotrivita lipsa reprezentanților guvernului de la reuniune."Nu pot sa va spun daca merg, nu am fost invitata, daca voi fi invitata, voi merge. Aici e o contradictie, Guvernul a asigurat…

- "Exista momente, ce-i drept foarte rare, cand popoarele trebuie sa fie deasupra elitelor politice pentru a-si salva tara. Din pacate, alianta PSD-ALDE-UDMR a adus tara la cel mai scazut nivel de credibilitate de la intrarea in Uniunea Europeana si pana acum", afirma Basescu. Ce spune…

- Liberalii considera ca Guvernul Dancila "trebuie restructurat in ansamblul sau", a declarat, marti, presedintele PNL, Ludovic Orban. "In privinta asa zisei restructurari guvernamentale, remanieri guvernamentale, ca nici nu mai stim exact despre ce este vorba, PNL are o singura pozitie: Guvernul…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Botosani, ca Guvernul va adopta o masura pentru acoperirea cresterilor salariului minim in domeniul constructiilor, care a pus constructorii in imposibilitatea de a se incadra in bugetele prevazute pentru lucrarile…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Botosani, ca Guvernul va adopta o masura pentru acoperirea cresterilor salariului minim in domeniul constructiilor, care a pus constructorii in imposibilitatea de a se incadra in bugetele prevazute pentru lucrarile…

- Va prezentam in continuare textul alocuțiunii: „Domnilor Presedinti ai Senatului si Camerei Deputatilor, Doamnelor și domnilor parlamentari, Doamnelor și domnilor membri ai Guvernului, Excelente, Doamnelor și domnilor, Aniversam, in cadrul acestei ședințe…

- Presedintele CIADO Romania, acad. Constantin Balaceanu Stolnici, recomanda Guvernului sa sustina cercetarea in domeniul canabisului medical si sa creeze un cadru legislativ prin care bolnavii sa aiba acces la aceste tratamente in siguranta, informeaza ...

- Iohannis dinamiteaza PSD! Președintele arunca in aer Guvernul in urma ultimelor modificari facute astazi la legile justiției. Șeful statului condamna acțiunile Executivului impotriva justiției din Romania.