- Ministrul Muncii a postat, sambata, un mesaj pe pagina ei de Facebook in care anunța ca Guvernul ar putea crește mai repede cu doua luni salariul minim brut pe economie la 2080 de lei, de la 1 noiembrie anul acesta in loc de 1 ianuarie 2018. Lia Olguța Vasilescu a transmis ca Ministerul Muncii „lucreaza…

- Salariul minim brut ar putea creste de la 1 ianuarie la 2.070 lei fata de 2.050 de lei cat era anuntat initial, afirma ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. "Asa cum am pus noi textul hotararii de guvern pe site, la ora actuala este in dezbatere publica, va fi o crestere pana la 2.050 de…

- ”Luam in considerare, se fac calcule la Finanțe și sunt șanse ca salariul minim sa creasca la 2050 de lei inainte de 1 ianaurie 2019. Acesta va crește cel tarziu la 1 ianuarie 2019, dar la Finanțe luam in calcul toate scenariile și, daca se poate, vom propune in Guvern creșterea.”, a declarat Eugen…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a facut un anunț important despre salariul minim brut. Ea a precizat la un post de televiziune, dar și pe pagina sa de Facebook de cand va crește acesta. Eugen Teodorovici nu ar mai vrea salariu minim pe economie in sectorul privat, ci doar la bugetari Ce iși…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat, luni seara, în cadrul unei emisiuni televizate, ca Guvernul lucreaza la o hotarâre pentru cresterea salariului minim începând din 1 ianuarie 2019 la valoarea de 2.050 de lei.„Lucram la o hotarâre de…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, luni seara, ca Guvernul lucreaza la o hotarare de guvern pentru cresterea salariului minim incepand din 1 ianuarie 2019 la valoarea de 2.050 de lei.

- Potrivit acestora, aceasta modificare ar corespunde realitații unei economii marcate de variații ale cererilor de pe piața interna și internaționala, noteaza ECONOMICA.NET. Propunerea vine in contextul in care ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, afirma recent ca salariul minim ar trebui sa…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, ii raspunde lui Eugen Teodorovici, dupa ce „ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, si-a exprimat o parere personala, mai apropiata de mediul de afaceri, atunci cand a vorbit de eliminarea salariului minim in sectorul privat”. „Aceasta masura este exclusa, nefiind…