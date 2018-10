Stiri pe aceeasi tema

- Luiza Radulescu Pintilie Concluzia e atat de clara incat incepem chiar cu ea: ”Manualele scolare este un subiect intens si probabil principala sarcina a Ministerului Educatiei”. Si daca, fie si pret de o singura clipa, v-a trecut prin cap ca frumusetea de dezacord ii apartine doamnei premier Viorica…

- Proiectul ambitios al Ministerului Educatiei si al Editurii Didactice si Pedagogice vine la pachet cu o serie de probleme care continua sa iasa la suprafata. Inacapatanati sa faca fata unei asemenea munci, manualul de Geografie de clasa a VI-a a fost atat de catastrofal, ca cele aproape 150.000 exemplare…

- De anul acesta manualele digitale nu vor mai fi si pe CD, ci doar vor fi incarcate pe platforma. Manualele digitale vor fi adaptate pentru copii cu cerinte speciale cu ajutorul Asociatiei nationale a interpretilor autorizati in limbaj mimico-gestual, a afirmat, intr-o conferinta de presa, directorul…

- Manualele digitale vor fi postate pe platforma special destinata, manuale.edu.ro, inaintea inceperii anului scolar, vor avea o calitate ridicata fata de cele anterioare, fiind adaptate si copiilor cu cerinte speciale, a afirmat, luni, intr-o conferinta de presa, directorul Editurii Didactice si Pedagogice,…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a decis sa solicite Editurii Didactice si Pedagogice (EDP) retiparirea in totalitate a manualului de Geografie pentru clasa a VI-a, dupa ce au fost tiparite aproape 150.000 de carti care contin grave erori. "In acest caz, toate costurile vor fi suportate…

- Intr-un articol precedent ne refeream, pe larg, plecand de la un interviu realizat cu directorul Editurii Didactice și Pedagogice, Maria Nistor, la eforturile realizate de aceasta entitate pentru ca elevii sa aiba, la timp, manuale pe bancile școlii atunci cand va suna primul clopoțel.

- Bistrițeanca Maria Mihaela Nistor, șefa Editurii Didactice si Pedagogice, este acuzata de mai mulți angajați ca agreseaza subalternii, arunca cu dosare in ei, ii scuipa, si foloseste un limbaj inadecvat. ”Sunt locuri de munca in organigrama complet descoperite, o dezordine care pe noi ne-a obosit si…

- Mai mulți angajați ai Editurii Didactice și Pedagogice ii cer ministrului Educației Naționale un control la instituție pentru a verifica activitatea directorului general, acuzat ca agreseaza subalternii și folosește un limbaj inadecvat, potrivit Mediafax. Sursa menționata precizeaza ca angajații…