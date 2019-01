Stiri pe aceeasi tema

- Jason Fried, CEO al companiei IT Basecamp, spune ca ii place sa aiba angajați fericiți și implicați la locul de munca, de aceea strategia de beneficii a companiei se bazeaza pe echilibrul dintre viața personal și cea profesionala, scrie Time, citat de ProTv. Astfel, in completarea salariilor generoase…

- Exact cand credea ca a scapat neprins, un barbat din comuna Runcu s-a trezit cu polițiștii la poarta. In urma audierilor, acesta a petrecut noaptea de joi spre vineri in arestul IPJ Gorj, sub acuzația ca ar fi furat o bicicleta in valoare de 4.500 de lei, din parcarea unui hotel din centrul municipiului…

- Deputatii europeni, blocati de la lasarea serii in Parlamentului European (PE) de la Strasbourg dupa atacul armat care a insangerat Targul de Craciun al orasului, au inceput sa paraseasca sediul PE miercuri in jurul orelor 01.00, a constatat un corespondent al agentiei France Presse. Presedintele Parlamentului,…

- Aproape jumatate dintrei cei 11,2 milioane de cubanezi detine un telefon celular, insa nu toti vor fi in masura sa plateasca pretul accesului la web. Pretul lunar al pachetelor anuntate in jurnalul televizat de marti seara de catre conducerea monopolului in telecomunicatii ETECSA este cuprins intre…

- Paza de coasta turca a salvat luni 44 de migranti, printre care 14 femei si 13 copii, naufragiati pe o insula nelocuita in largul coastelor Marii Egee, in incercarea de a ajunge pe insula greceasca Lesbos, transmit dpa si EFE preluate de Agerpres. Paza de coasta a difuzat imagini cu doua elicoptere…

- Ancheta are rolul de a afla daca micul afloriment a fost luat de ape, ceea ce ar reduce foarte usor suprafata apelor teritoriale japoneze. Insa nici macar localnicii din Sarufutsu, cea mai apropiata localitate, nu stiu ce s-a intamplat si spun doar ca intr-o dimineata nu au mai vazut insula. Navele…

- Argentinianul Marcelo Bielsa, antrenorul echipei engleze de fotbal Leeds United, continua sa-si lase amprenta la clubul Newell's Old Boys, dupa ce stadionul ii poarta deja numele din anul 2009, informeaza cotidianul L'Equipe. "El Loco" (nebunul), care a a fost jucator la gruparea…

- Lituania și Romania vor juca azi, de la ora 21:45, in runda a treia a meciurilor din Liga Națiunilor. Partida este liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe ProTV. Jucatorii antrenați de selecționerul Cosmin Contra au profitat de vremea insorita și de cele 14 grade din Vilnius pentru a se relaxa. "Tricolorii"…