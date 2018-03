Stiri pe aceeasi tema

- O investiție de la mijlocul anilor 1990 care ii facea pe aradeni sa fie mandri s-a dovedit un eșec rasunator. Numeroase incercari ale autoritaților de a salva fabrica de seringi de unica folosința ”Sanevit 2003” s-au incheiat fara niciun rezultat. Nici in cadrul ultimei proceduri de privatizare,…

- Fabio Capello, dat afara de Jiangsu Suning. Vestitul antrenor italian are 71 de ani. Sosit la echipa in iunie 2017, tehnicianul a reușit cu greu salvarea de la retrogradare. Reprezentanții lui Fabio Capello sunt deja in China, pentru a oficializa desparțirea. Fabio Capello avea contract pana in decembrie…

- Antrenorul roman Cosmin Olaroiu l-ar putea inlocui pe celebrul tehnician italian Fabio Capello pe banca echipei chineze de fotbal Jiangsu Suning, potrivit presei italiene. Clubul asiatic, care are acelasi proprietar ca si Inter Milano, ar urma sa oficializeze in orele urmatoare despartirea de Capello.…

- La 40 de ani a renunțat la o afacere profitabila și a luat-o de la zero pentru o pasiune. Designerul roman Laura Olaru are o pasiune pentru genți și a vorbit sambata, la „Income Magazine” despre cat...

- Real Madrid e la o diferența uriașa in spatele Barcelonei in campionat, 15 puncte, și vrea sa se intareasca serios pentru sezonul viitor din La Liga. Florentino Perez e gata sa ia jucatorii doriți de Zinedine Zidane și e dispus sa ofere sume uriașe. Oficialii lui Real au o lista de 10 jucatori pe care…

- Ofertele inițiale de monede (ICO-urile) reprezinta fara îndoiala cea mai noua tendința în finanțarea companiilor – peste 3 miliarde USD au fost atrase astfel doar în 2017. Acest nivel este mai ridicat decât în toți anii precedenți laolalta, în ciuda interdicției…

- Portughezul Luiz Felipe Scolari, antrenor la Guangzhou Evergrande, a dezvaluit ce discuție a avut cu Cristiano Ronaldo. Antrenorul a spus ca vedeta lui Real Madrid l-a intrebat despre China și fotbalul chinez, iar presa din Spania scrie ca Ronaldo ar putea sa iși incheie cariera in Asia. "M-a intrebat…

- Antrenorul roman Ciprian Panait ar putea semna cu Al-Hilal! ”Sunt șanse mari sa se semneze!”. Antrenorul roman Ciprian Panait (41 de ani) este aproape de lovitura carierei, a anunțat gsp.ro! Tehnicianul aflat acum la Al-Batin, echipa pe care a salvat-o de la retrogradare, cu doua etape inainte de finalul…

- Cosmin Olaroiu și Mirel Radoi au scris istorie in Arabia Saudita la Al Hilal. Acum poate veni vremea unui nou antrenor roman! Ciprian Panait e la un pas sa semneze cu gruparea saudita, de aceasta data ca "principal" la prima echipa. Tehnicianul de 41 de ani este in prezent la Al Batin, echipa pe care…

- Oficialii chinezi au declarat ca vor incepe sa introduca un sistem de „credit social”, aplicat pentru mersul cu trenul si zborul cu avionul. Acesta va interzice pana la un an accesul la aceste mijloace de transport persoanelor care au comis abateri, scrie Reuters.

- Șumudica a fost suspendat și amendat de turci. Ce sancțiuni a primit antrenorul roman dupa circul din ultima etapa. Marius Șumudica, antrenorul roman atat de coleric, i-a uimit și pe turci cu „show-urile” de pe marginea terenului . In ultima etapa, Kayserispor a batut-o greu, cu 3-2, pe ccodașa Karabukspor. …

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta impreuna cu lucratorii vamali au descoperit, intr-un container sosit in Portul Constanta Sud Agigea din China, 268 carturi cu pedale pentru copii, susceptibile a fi contrafacute, in valoare de peste 240.000 lei daca ar fi fost originale. In data de…

- Andres Iniesta, coordonatorul de joc si capitanul echipei de fotbal FC Barcelona, a anuntat miercuri ca ar putea parasi clubul la care s-a format ca jucator, pentru a-si continua cariera in China, urmand sa ia o decizie in acest sens "inainte de 30 aprilie". "Este o decizie pe care o voi…

- EXCLUSIV Casa lui Mircea Lucescu, pusa la pamant! Tehnicianul a demolat vila din zona Piața Romana. O grija in minus pentru Mircea Lucescu. Selecționerul naționalei Turciei a reușit, dupa ani buni, sa ”scape” de vila pe care o avea in zona Piața Romana. Cum? Punand-o la pamant. Antrenorul in varsta…

- "Vom propune un nou SUV compact bazat pe platforma Dacia Duster, de aceeasi talie dar pozitionat diferit", a explicat Bruno Ancelin, vice-presedinte Renault responsabil de planificare produs. Acest Duster "premium" ar urma sa fie mai rafinat si putin mai scump, urmand a fi dezvaluit la salonul auto…

- Suporter Club Otelul Galati revine pe teren pentru partea a doua a sezonului. Dupa amanarea startului de retur din cauza conditiilor meteo, formatia pregatita de Alexandru Ciobanu joaca in prima etapa din acest an in deplasare cu AFC Odorheiu Secuiesc. Partida este programata vineri de la ora 15.00,…

- Florin Andone a trecut peste conflictul cu antrenorul Clarence Seedorf și și-a cerut scuze fața de tehnicianul lui Deportivo, dupa ce s-a contrat cu acesta in vazut tuturor. Atacantul roman a fost nemulțumit ca a fost shimbat in minutul 84 al partidei cu Eibar și i-a reproșat propriului antrenor. "Pana…

- Fiorentina a anuntat ca a decis sa ii plateasca vaduvei acestuia salariul jucatorului, atat timp cat ea va trai. Astfel, sotia si fiica lui Davide Astori nu vor avea niciun fel de problema financiara toata viata. Citeste si Cauza reala a mortii lui Davide Astori, capitanul Fiorentinei. Ce…

- Internationalul roman este apreciat la Napoli, lucru dovedit prin noul contract pe care i l-au propus sefii lui Napoli. Chiriches a fost insotit la negocieri de impresarul sau, Pietro Chiodi si si-a pus semnatura pe un nou contract, care expira in 2022, anunta soccermanagement.eu, confirmat ulterior…

- Zvonurile conform carora David De Gea (27 ani) ar fi aproape de a semna cu Real Madrid in vara se amplifica, astfel ca Manchester United intentioneaza sa ii propuna o noua intelegere goalkeeper-ului spaniol pentru a-i muta atentia de la alte oferte. ...

- Antrenorul galatean Alexandru Ciobanu este multumit de felul in care arata echipa la acest moment si crede ca jucatorii adusi in aceasta iarna s-au adaptat foarte bine la conditiile de la Galati. „Sunt si jucatorii noi, care se adapteaza din ce in ce mai bine, de la zi la zi. Grupul devine de la zi…

- Partidul Comunist din China a propus, duminica, anularea unei clauze din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, deschizand astfel calea mentinerii la putere a actualului sef de stat, Xi Jinping, relateaza AFP.

- Cosmin Olaroiu se vede obligat sa isi amane revenirea in fotbal. Doctorii din Emiratele Arabe Unite i-au interzis sa mai antreneze o echipa pana in vara, conform presei arabe. Cosmin Olaroiu s-a operat la o clinica din Barcelona. Imagini cu antrenorul, pe patul de spital FOTO Antrenorul…

- Fundasul Florin Gardos, aflat sub contract cu clubul englez de fotbal Southampton FC, a semnat un contract cu CS Universitatea Craiova, a anuntat gruparea din Banie. Internationalul roman de 29 de ani a confirmat pe pagina de socializare ca va...

- Cosmin Olaroiu e liber de contract din luna decembrie dupa desparțirea de Al Ahli Dubai, insa nu duce lipsa de oferte. Antrenorul in varsta de 48 de ani a fost contactat de Al Ahli Jeddah din Arabia Saudita, dupa ce gruparea l-a demis pe Sergiy Rebrov, anunța Emaratalyoum. ...

- “Un meci important pentru noi si pentru Dinamo. Intalnim o echipa care a facut un rezultat pozitiv ultima data la Chiajna, egal cu Craiova. Ne va astepta o partida foarte grea. Dinamo intotdeauna la meciurile cu noi a avut o atitudine in plus fata de celelalte meciuri. Ne dorim o victorie, asta imi…

- Simona Halep debuteaza, miercuri, in jurul orei 15:00, in noul echipament de joc NIKE. Urmarim impreuna, in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro, partida Simona Halep - Ekaterina Makarova, din turul doi al turneului Premier 5 de la Doha. Meciul este in direct pe Digi Sport 1. Numarul doi…

- Chinezii pun la punct ultimele pregatiri pentru a primi la 16 februarie Anul Cainelui cu o serie de festivaluri la nivel national, care au ca protagonisti gheata sau focul, informeaza luni postul national de...

- Antrenorul roman Mircea Rednic ar putea pleca de la echipa belgiana de fotbal Excel Mouscron la finalul sezonului, fiind nemultumit de bugetul clubului, scrie ziarul La Derniere Heure. Spre deosebire de sezoanele trecute, cand a evitat cu greu retrogradarea, de aceasta data Mouscron si-a asigurat fara…

- Cooperarea moldo-chineza în domeniul militar a fost discutata astazi de ministrul Apararii Eugen Sturza si Ambasadorul Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Zhang Yinghong, în cadrul unei întrevederi care a avut loc la Ministerul Apararii. Oficialii…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei, informeaza un comunicat de presa remis de IPJ Arges, scrie…

- L'Equipe a calculat salariile jucatorilor și tehnicienilor din Ligue 1, iar portarul lui Nantes are 1,2 milioane de euro brut anual, in timp ce Ranieri e rasplatit cu 4 milioane! Neymar conduce detașat: 36,8 milioane. Analiza financiara realizata de L'Equipe confirma ceea ce era previzibil: avand in…

- Florin Nița, oficial la Sparta Praga. Oficialii clubului ceh au anuntat pe site-ul oficial ca au ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul portarului roman. Vezi galeria foto + 2 + 2 „Conducerea clubului a finalizat cu succes, in noaptea de miercuri spre joi, discutiile privind soisrea lui Florin…

- Laszlo Sepsi are șanse sa vina la Dinamo in aceasta iarna. Fundașul stanga de 30 de ani mai are 6 luni de contract cu Nuremberg. Fostul internațional roman are doar un singur meci in a doua divizie germana, insa Vasile Miriuța a anunțat ca-l vrea și ca a luat deja legatura cu el. "Cu Laszlo Sepsi pot…

- Actorul francez Alain Delon a inceput sa isi "organizeze" propria inmormantare si doreste sa fie inhumat pe domeniul sau din Douchy, in apropiere de mormintele cainilor lui, potrivit site-ului programme-tv.net.

- Nicușor Stanciu Agentul de jucatori Florin Manea a explicat cum a ajuns Nicolae Stanciu de la FC Vaslui la actuala FCSB, fosta Steaua. Deși era sub contract cu el, mjlocașul, acum cel mai scump jucator roman, a fost luat de Ana Maria Prodan, soția antrenorului de atunci al roș-albaștrilor, Laurențiu…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a refuzat noua solicitare facuta de fostul sau club, Kuban Krasnodar, de amanare a achitarii datoriilor catre el. Clubul rus din liga a doua risca sa fie depunctat. Impresarul tehnicinaului roman, Nicolae Parnau a declarat, pentru sport-express.ru, ca gruparea…

- Ultimatul pentru Keșeru de la Ludogoreț. Atacantul de 31 de ani e in ultimele șase luni de contract cu bulgarii, astfel ca atacantul roman trebuie sa se decida asupra viitorului sau. Oficialii campioanei Bulgariei i-au propus internaționalului roman un nou contract inca de anul trecut, dar acesta a…

- P. Diddy s-a implicat in scandalul in care este vizat brand-ul de imbracaminte H&M. Cantaretul i-a oferit un contract de publicitate fabulos pustiului care a fost model pentru un imprimeu controversat.

- Dinamo i-a pus pe lista de transferuri pe Rivaldinho, Bokila și Oliva, insa pana acum doar primul a primit o oferta din strainatate. Siteul bulgar Sportal.bg scrie ca fiul lui Rivaldo ar putea continua in Europa, dar la Levski Sofia, unde e dorit foarte tare de șefii echipei. Oficialii bulgarilor vad…

- Jocurile din sferturile cupei se vor disputa in sistem eliminatoriu, intr-o singura mansa. Partidele se vor desfasura pe terenul echipei de categorie inferioara sau mai slab cotata in campionatul precedent.

- Reporterul Gazetei Sporturilor din Turcia a realizat un interviu amplu cu Asamoah Gyan, fotbalistul lui Șumudica de la Kayserispor. Ghanezul i-a caracterizat pe Marius Șumudica și pe Cosmin Olaroiu și a fost șocat de un alt roman cu care s-a antrenat. Mai jos, o parte din interviu: - Cum decurge relatia…

- Provocat de GSP, cel mai bun saritor roman, Iulian Pitea, scoate de la arhiva o imagine dura, cu chipul desfigurat dupa loviturile tehnicianului Florin Spulber. "De asta renunțasem temporar la sport și am plecat la filmari cu PRO TV pentru showul «Supraviețuitorul»". ...

- Mihai Stoica a anunțat ca FCSB va disputa un amical impotriva formației pregatite de Fabio Capello, Jiangsu Suning (China). FCSB a plecat astazi in primul cantonament al iernii, in Antalya, care se va incheia cu amicalul impotriva lui Olimpik Donețk. Partida se va juca pe 18 ianuarie, de la ora 15:00.…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut, joi, armatei tarii sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte in demersul de aparare a poporului, pe fondul intensificarii tensiunilor din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul televiziunii...

- Marius Șumudica putea pleca de la Kayserispor mai repede decat s-ar fi așteptat. Tehnicianul roman a avut o oferta de 1,8 milioane de euro din Qatar, de la Al Gharafa, insa a refuzat pentru a ramane la turci. A explicat de ce a luat aceasta decizie: "Oricine are nevoie de bani, oricarui om ii plac…

- Kayserispor a caștigat prima manșa a "optimilor" Cupei Turciei cu Antalyaspor, scor 3-1, insa și de aceasta data Marius Șumudica a fost in mijlocul unui scandal. Antrenorul lui Kayseri a sarit la gatul fundașului Diego Angelo de la Antalyaspor, care i-a aplicat un cot in figura unui jucator al gazdelor…