Fonduri de la CJT pentru spitalele din Timiș

Unitățile sanitare publice locale din Timiș pot accesa fonduri nerambursabile alocate de consiliul județean, printr-o schemă de minimis. De altfel, măsura The post Fonduri de la CJT pentru spitalele din Timiș appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]