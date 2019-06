Salariile specialiştilor români în marketing, PR şi publicitate, printre cele mai mici din regiune Astfel, in Slovenia, media salariului net este de 1.910 euro, pe luna, potrivit comparatorului salarial Paylab. Slovenii sunt urmati de cei din Estonia, cu 1.650 de euro, lunar, si cei din Lituania, care au un salariu mediu de 1.635 de euro. Ierarhia continua cu salariile incasate de specialistii in marketing, PR si publicitate din Cehia (1.530 de euro), cei din Croatia (1.510 euro) si Slovacia (1.440 euro). La scurta distanta se afla angajatii din Letonia, unde angajatorii ofera specialistilor din domeniu un salariu mediu de 1.400 de euro, pe luna. Foarte apropiate ca nivel salarial… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

