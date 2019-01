Salariile scad. Cine va primi mai puțini bani Salariile angajatilor din IT si cercetare-dezvoltare ar putea scadea. Anul trecut, aceștia au fost afectati de transferul contributiilor de la angajator la angajat, in contextul in care ei erau scutiti de plata impozitului pe venit. Prin Ordonanta de Urgenta 3 din 2018 s-a redus baza contributiei de sanatate in asa fel incat aceasta pierdere sa fie compensata. "Dar intrebarea este, avand in vedere ca aceasta masura a fost limitata in timp, pana la 31 decembrie 2018, cum va continua? Va fi o modificare? Nu va fi o modificare? Care vor fi regulile pentru a vedea in ce masura costurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

