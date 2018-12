Salariile românilor au explodat în ultima lună. Creștere spectaculoasă în noiembrie Castigul salarial mediu nominal net din octombrie a fost de 2.720 de lei, in crestere cu 13,7%, comparativ cu luna octombrie a anului precedent, și cu 1,2% (32 de lei), fata de luna precedenta, potrivit datelor transmise, marți, de Institutul Național de Statistica (INS). In luna octombrie 2018, castigul salarial mediu nominal brut a fost The post Salariile romanilor au explodat in ultima luna. Creștere spectaculoasa in noiembrie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

