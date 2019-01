Salariile profesorilor, majorate cu 85%. Cu cat raman dascalii dupa cresterea inflatiei Vezi aici cat castiga profesorii debutanti si cei cu vechime >> Mai exact, salariul mediu net din Educatie a fost, in noiembrie 2018, de 2.877 de lei. In urma cu exact 4 ani, in luna noiembrie 2014, potrivit datelor publicate atunci de INS, salariul mediu net in invatamant era de 1.567 de lei. Cresterea cu 1.313 lei a salariului mediu net din invatamant, din luna noiembrie 2014 pana in noiembrie 2018, inseamna aproape o dublare a acestor venituri. Cresterea cea mai mare a fost consemnata in 2016 – un plus de 432 de lei (24,5%) fata de 2015, dupa ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

- Creșterea cu 1.313 lei a salariului mediu net din Invațamant, din luna noiembrie 2014 pana in noiembrie 2018, inseamna aproape o dublare a acestor venituri. Cu toate acestea, potrivit datelor Eurydice, profesorii din Romania sunt in continuare printre cei cu salariile cele mai mici din Uniunea Europeana,…

- Creșterea salariului mediu net a fost mai mare, procentual, in Educație fața de cea din Administrație publica și aparare, de exemplu, scrie edupedu.ro. In acest domeniu, salariul mediu net in octombrie 2014 era oricum mai mare decat in Invațamant, și anume 2.373 de lei pe luna. Patru ani mai tarziu,…

- Fața de 2290 de lei, cat era salariul mediu net din invațamant anul trecut in luna septembrie, anul acesta caștigul salarial mediu net (adica suma primita in mana de un angajat in invațamant, fie el profesor sau personal auxiliar) a fost de 2731 de lei, scrie mediafax.ro. Este o creștere, pe medie,…

