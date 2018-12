Stiri pe aceeasi tema

- Vești bune pentru o categorie de romani! Conform unui proiect de Hotarare, aceștia vor beneficia de mariri salariale. Din luna ianuarie a anului 2019, salariile acestor romani vor exploda, la doar patru luni de la ultima marire salariala.Citește AICI cine sunt romanii carora le vor EXPLODA…

- Salariile din Romania cresc deoarece oferta de pe piata muncii nu este corelata cu cererea, iar intelept ar fi sa nu agravam aceasta problema structurala, a declarat joi Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, intr-o conferinta de presa in care a prezentat Raportul trimestrial asupra…

- Liderul PSD Pitești, Cristian Gentea, este dezamagit ca nu poate ajunge la președintele partidului, Liviu Dragnea, pentru a-i spune ce probleme sunt in teritoriu, ca, deși salariile au crescut, "omul nu ramane cu nimic in buzunar", relateaza Mediafax.

- Facultatile pedagogice si locurile de munca in domeniul educatiei vor fi mai atractive pentru tineri. Dupa reforma salarizarii propusa de Guvern, lefurile profesorilor fara grad didactic si cu o vechime de pana la trei ani vor creste din decembrie cu 45 la suta.

- Guvernul a renuntat la ideea de a majora salariul minim la 1 noiembrie, dar are in plan sa aplice aceasta masura din ianuarie anul viitor. Vestea a fost data de prim-ministrul Viorica Dancila. „Ministerul Finantelor Publice are in l...

- "Este un document care prezinta un scenariu, un document de lucru, o posibila varianta, trimisa Comisiei Europene pentru ca asta este modul in care Guvernul lucreaza de ani de zile, orice stat membru asta face, trimite Comisiei Europene discutii, scenarii, calcule pentru ca intr-un final sa luam o decizie…

- Primarii valceni, liberali și pesediști, o duc atat de greu financiar incat risca in luna noiembrie și decembrie sa nu-și ia salariile, avertizeaza președintele PNL Valcea, Cristian Buican. „Am discutat cu foarte mulți primari in ultima perioada și am constatat ca legea bugetului i-a vaduvit de foarte…

- Interesul pentru posturile din spitale a crescut in toata țara, dar și la Arad se observa asta, fiind concurența pentru posturile vacante de medici. Președintele Colegiului Medicilor, Gheorghe Borcean, ne-a declarat ca salariile majorate in ultimul an ii determina pe medici sa iși doreasca sa lucreze…