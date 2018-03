Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca, pentru prima data, vor fi introduse in regulament sporuri pentru numarul de ore petrecute in sala de operatii, pentru neurochirurgie sau cardiologie interventionala, precizand ca salariile vor fi la nivelul grilei din anul 2022. "Sumele…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a reiterat faptul ca veniturile vor crește direct la nivelul grilei pentru 2022. Conducerile spitalelor au ramas, insa, cu salarii sub nivelul celor ale medicilor… De astazi intra in vigoare majorarile salariale promise medicilor și asistenților medicali, aceasta…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a declarat ieri ca, incepand de joi, 1 martie, medicii și asistentele vor primi majorari salariale, salariile acestora fiind aferente grilei realizate pentru anul 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei.

- Cresteri ale salariilor de baza pentru personalul din sanatate si invatamant intra in vigoare incepand de joi, 1 martie. Un medic primar, care acum castiga 6.010 lei brut, va avea un salariu de baza ...

- Salarii majorate pentru medici si asistente Ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat ca de joi salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca la maximul prevazut pe grila pentru anul 2022. Ea a adaugat ca exodul medicilor este o problema nationala si ca spera ca, din…

- Salariile MEDICILOR și ale PROFESORILOR cresc, de la 1 martie: Vezi cat va caștiga un medic și cat va incasa un profesor Prima zi a primaverii aduce și mariri in cele mai importante și vulnerabile domenii! Sistemul medical și cel al educației primesc vești bune. Medicii și profesorii vor avea lefurile…

- Salariile medicilor cresc de la 1 martie. "Pot sa va spun ca un medic primar, de exemplu, de la 4.000 ajunge la 15.000 de lei, la care se adauga in mod evident vechimea si celelalte sporuri de care beneficiaza." subliniaza Lia Olguța Vasilescu. Vezi aici mai mult: SALARII medici - asistente.…

- Prima zi a primaverii aduce și mariri in cele mai importante și vulnerabile domenii! Sistemul medical și cel al educației primesc vești bune. Medicii și profesorii vor avea lefurile marite de la 1 martie.Medicii vor avea salarii mult mai mari decat pana acum, asta pentru ca marirea efectuata…

- Lia Olguta Vasilescu, Ministrul Muncii, a anuntat la Romania TV care vor fi cresterile salariale pentru personalul din sanatate si invatamant, de la 1 martie."De la 1 martie cresc salariile pentru medici si asistente, care urca direct pe grila din 2022 si, de asemenea, primesc in plus 20 cei din personalul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent. "Este vorba…

- De maine vor creste salariile medicilor si asistentelor medicale Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, începând de mâine, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei...

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei. Și salariile din educatie vor crește cu 20%, incepand cu 1 martie. „Este vorba…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei. ‘Este vorba de absolut toti medicii si toate asistentele care urca pe grila din…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca, incepand de joi, salariile tuturor medicilor si asistentelor vor urca pe grila din 2022, iar un medic primar va ajunge cu salariul de la 4.000 de lei la 15.000 de lei.

- Profesorii vor avea salariile majorate cu 20% incepand de la 1 martie. Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, este cea care le-a reamintit profesorilor despre "a doua majorare salariala a anului". Aceasta majorare este prevazuta in Legea salarizarii bugetarilor. Legea salarizarii, in noua sa varianta,…

- Companiile din mediul privat mai pot apela la varianta acordarii de bonusuri, in loc de marire salariala, pana la data de 31 martie 2018, iar ulterior acesti angajatori trebuie sa inregistreze in Revisal contractele cu actele aditionale care sa prevada noul brut, a declarat, luni, ministrul Muncii,…

- Salariile de baza brute pentru circa 3.800 de angajati din cei 13.300 de salariati ai Complexului Energetic Oltenia, unul din cei mai mari producatori de energie din tara, au fost majorate. ”Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, pentru respectarea prevederilor HG nr.846/2017 prin care salariul de baza…

- Claudiu Turcus, doctor in filologie la Universitatea Babes-Bolyai si lector la Facultatea de Teatru si Televiziune, povesteste cum in locul cresterii de salariu cu 25% promise de Guvern a primit cu 80 de lei mai putin.

- Salariile marite cu trei procente vin cu întârziere pentru dascali. La fel ca și în decembrie, și luna aceasta lefurile nu au ajuns la timp în buzunarele celor care se ocupa de educația copiilor noștri.

- Protest al profesorilor la Ministerul Educației. Zeci de dascali au ieșit in strada, joi, nemulțumiți pentru ca nu și-au primit salariile la timp, de doua luni consecutiv. Sindicaliștii din cadrul Federației Sindicale din Invațamantul Liber amenința cu greva generala in cazul in care Ministerul Educației…

- In timp ce guvernantii au declarat ca salariile brute din Invatamant cresc cu 25 % de la 1 ianuarie, reprezentantii profesorilor buzoieni spun ca totul este „o pacaleala”. Liderul Sindicatului Invatamantului Preuniversitar (SIP) Buzau, Ion Dobre, sustine ca se poate vorbi despre o crestere reala abia…

- "In acest an, salariile medicilor vor inregistra cresteri semnificative. Pot sa spun ca suntem un domeniu fericit. Salariile se vor majora incepand cu 1 martie 2018. Sunt bani in buget pentru aceste majorari. Sunt convinsa ca medicii nu vor mai pleca din tara. Un medic rezident de anul I are in acest…

- "De la 1 martie 2018, salariile medicilor si asistentilor medicali cresc la nivelul salariilor de baza stabilite pentru anul 2022. In acest context, incepand cu 1 martie 2018, salariile de baza ale medicilor si asistentilor medicali, salariile brute, vor creste fata de luna ianuarie cu salariile…

- „Salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative, iar salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima data aproape de nivelul inregistrat in Uniunea Europeana, astfel ca unele salarii vor depasi 4.000 de euro pentru medic primar anatomie patologica si medicina legala”, a declarat…

- Min. Sanatații: De la 1 martie salariile medicilor vor creste cu peste 70% Ministrul sanatatii, Sorina Pintea. Foto: Marilena Frâncu. Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, a oferit astazi câteva date despre evolutia salariilor din acest domeniu dupa trecerea contributiilor sociale…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca salariile medicilor vor creste cu cel putin 70% de la 1 martie. Pintea sustine ca unele salarii vor depasi 4.000 de euro, dupa indexare.

- Majorarea salariilor pentru personalul din familia ocupationala Justitie in anul 2018 se va face prin majorarea cu 25%, incepand cu luna ianuarie 2018, a salariului de baza / indemnizatiei de incadrare avute in luna decembrie 2017, se arata intr-un comunicat al Ministerului Muncii.

- Platești ca sa muncești. In aceasta situație dramatica se vor trezi, la jumatatea lunii, atunci cand ar trebui sa incaseze salariul pentru munca depusa, toți angajații din Educație care sunt incadrați cu un sfert de norma. Pe acești oameni, majoritatea personal nedidactic, modificarea Codului Fiscal…

- Majorarile de salarii promise de guvernanti sunt in realitate mult mai mici, din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat, scrie Digi 24. In aceasta situatie sunt politistii si profesorii. Cei din urma ameninta cu greva. Cei mai afectati sunt programatorii, salariul lor fiind cu 7 mai…

- Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, in cel mai bun caz, foarte mici, scrie digi24.ro. Citeste si Victor Ponta avertizeaza: La ANAF si in tot Ministerul de Finante e un dezastru provocat…

- Sunt în aceasta situatie: politistii si profesorii, iar cei din urma ameninta cu greva. Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, în cel mai bun caz, foarte mici. „8000…

- Profesorii dau un ultimatum noului guvern. Daca lefurile lor nu cresc, vor iesi in strada. Dascalii se plang ca primesc mai putini bani si ca veniturile le-ar fi scazut dupa modificarea Codului Fiscal. Si grefierii din sistemul judiciar au fost in greva japoneza, dupa ce au aflat ca unii dintre ei vor…

- Sindicalistii din Educatie ii acuza pe guvernanti ca nu si-au indeplinit obligatiile pe care si le-au asumat anul trecut si ameninta cu greva generala. In aceeasi situatie sunt si grefierii, care reclama ca le scad salariile. Politistii se pare ca sunt cei mai rasfatati, acestia fiind anuntati ca vor…

- Reprezentanții angajaților Societații de Transport Public Timișoara (fosta Regie Autonoma de Transport Timișoara – RATT) au depus o petiție la Instituția Prefectului Timiș in care cer sa li se plateasca salariile restante. Acum cateva zile, angajații au facut același lucru și la Primaria Timișoara.…

- Angajatii Primariei Suceava se numara printre cei care au tras lozul norocos atunci cand Guvernul a aprobat „Legea salarizarii unitare a bugetarilor", anul trecut veniturile acestora crescand mai mult decat simtitor.Daca pana anul trecut se vorbea de salariile mici ale ...

- Aproape ca ne-a intrat in obisnuinta refrenul privind salariile „derizorii” ale personalului medical. De fiecare data cand se vorbeste de sistemul de sanatate, se aduc in discutie veniturile modeste ale angajatilor, incomparabile cu cele din tarile mai bine dezvoltate. De aici s-a lansat un alt slogan,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in pofida majorarilor anuntate in acest an. Sindicalistii sustin ca sunt profesori platiti cu mult mai putini bani decat "secretarele sau soferii din primarii,…

- Raluca Turcan cere guvernului sa plateasca la timp salariile profesorilor. Reacția liderului liberal vine dupa ce, spune aceasta, inspectoratele școlare au primit inștiințari despre faptul ca profesorii iși vor primi salariile cu o intarziere de cinci zile. Raluca Turcan cere guvernului sa plateasca…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a solicitat marti ca salariile profesorilor sa fie platite la timp, adaugand ca amanarea anuntata are drept cauza "dubla subordonare a scolilor" atat fata de Ministerul Educatiei, cat si fata de consiliile locale. "Salariile profesorilor sunt amanate…

- Din informațiile noastre, exista instituții publice care nu au urmat exemplul celor private, adica nu au crescut salariul brut. Angajaților din acele instituții le vor scadea salariile și, așa cum e normal, vor fi revoltați și porniți impotriva Guvernului care a luat decizia trecerii contribuțiilor…

- Conducerea companiei a anuntat ca majorarea este legata de trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat. In perioada urmatoare, intre sindicate si patronat vor continua negocierile salariale legate de Contractul Colectiv de Munca pe 2018.

- Intarzie salariile profesorilor. In Bolboși și Stoina, dascalii vor lua banii pana la data de 20 decembrie. Asta pentru ca primariile nu au mai avut fonduri suficiente și au solicitat alți bani Consiliului Județean Gorj pentru...

- Sanatatea, Educația și investițiile sunt prioritațile proiectului de buget pentru 2018, adoptat in ședința de Guvern de miercuri. In proiectul de buget sunt prevazute venituri estimate de 287,5 mld lei, cu 30,9 miliarde lei mai mari fața de 2017, fiind pentru prima data cand PIB-ul Romaniei va depași…

- Personalul sanitar de la stat care primește deja tichete de masa va primi din ianuarie indemnizații de hrana lunare, potrivit unui proiect de act normativ adoptat recent de Guvern și care va aduce mai multe modificari la salarizarea bugetarilor din sistemul sanitar și din educație.

- "In 2018, Educatia va beneficia de doua cresteri: 25 la suta de la 1 ianuarie si inca 20 la suta de la 1 Martie, ceea ce inseamna mai mult decat era prevazut in programul de guvernare", spunea Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, in septembrie 2017. Ei bine, proiectul de Ordonanta de urgenta pentru modificarea…

- Guvernul a aprobat in ședința de astazi un proiect de Ordonanța de urgența pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, iar parte din modificarile aduse vizeaza personalul din sistemul santiar, precum și cadrele didactice.Personalul…

- Consilierii locali din Targu Jiu au aprobat marți rectificarea bugetului local, astfel incat angajații școlilor sa iși poata primi salariile in decembrie. Primarul Marcel Romanescu a spus ca fara aceasta rectificare ar f...

- Cheltuielile cu salariile bugetarilor vor ajunge la 8,9% din PIB în 2018, în crestere fata de nivelul de 8,3% din PIB în 2017 si 7,5% din PIB în 2016, arata datele din proiectul de buget pentru anul viitor.

- Consiliul Local Campina se va intruni luni, 4 decembrie, in ședința extraordinara, pentru a aproba trei proiecte importante. Primul vizeaza o noua rectificare bugetara, probabil ultima din acest an, prin care se vor aloca sumele necesare pentru plata salariilor cadrelor didactice, salarii aferente lunii…