Salariile IT-iștilor români 2019: Posibile scăderi, cauzate de expirarea compensării ​Programatorii și alți specialiști IT de la firmele de profil din România, care au beneficiat de scutirea de impozit pe venit, risca sa suporte scaderi ale salariului net de la 1 ianuarie 2019 comparativ cu anul 2018, daca firmele la care ei lucreaza nu majoreaza, din resurse proprii, costurile salariale fața de nivelul din 2018. Aceasta situație este cauzata de faptul ca, începând cu anul 2019, a expirat mecanismul guvernamental de compensare a efectelor negative pe care le-a avut mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat de la 1 ianuarie 2018 asupra salariilor… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

