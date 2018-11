Stiri pe aceeasi tema

- Efectele cumulate ale declinului investițiilor publice, situate in 2018 la cel mai scazut nivel din ultimii 15 ani, au determinat un paradox al evoluțiilor economice actuale, in care creșterea economica nu contribuie totuși la imbunatațirea situației fiscale, adauga Pirtea: „Concentrarea tendințelor…

- Comisia Europeana (CE) a revizuit, joi, semnificativ in scadere, estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%, in timp ce in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in primavara, potrivit previziunilor economice de toamna publicate joi de Executivul…

- Anunț de la ministrul Finanțelor! Salariile bugetarilor vor crește cu 25% de anul viitor. Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a dat asigurari ca in sistemul bugetar se va aplica incepand de anul viitor cresterea de 25% prevazuta in Legea salarizarii, infirmand, totodata, o inghetare a salariilor…

- "Este un document care prezinta un scenariu, un document de lucru, o posibila varianta, trimisa Comisiei Europene pentru ca asta este modul in care Guvernul lucreaza de ani de zile, orice stat membru asta face, trimite Comisiei Europene discutii, scenarii, calcule pentru ca intr-un final sa luam o decizie…

- Senatorul PNL Florin Citu sustine ca executivul a trimis in urma cu cateva zile Comisiei Europene un document in care ar promite inghetarea salariilor in sectorul bugetar in anul 2019 la nivelul lunii decembrie 2018.

- In Romania media salariala la stat a depașit pragul de 700 de euro net in acest an, iar funcționarii publici caștiga aproape 900 de euro, nivel similar celui din Polonia și peste cel din Ungaria. Au crescut și salariile din mediul privat, dar mult mai lent, și se afla la nivelul de acum 5-9 ani […]

- Politica guvernantilor privind cresterile salariale, pe langa faptul ca impovareaza peste posibilitati bugetul de stat, produce si grave discrepante intre veniturile contribuabililor. In ultimii trei ani, salariile bugetarilor au crescut mult mai mult decat cele din mediu privat, scrie profit.ro.

- Diferența dintre salariile de la stat și cele din mediu privat s-a triplat in ultimii 3 ani. Așa arata statisticile oficiale. De exemplu un angajat la privat caștiga, in medie, cu 60% mai puțin decat un angajat din administrația publica. Iar prognozele statului arată că aceste diferențe…