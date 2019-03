Stiri pe aceeasi tema

- Salariul unui locotenent-colonel care avea, in ianuarie 2017, un venit brut, cu sporurile incluse, de 3.768 de lei, a crescut, in ianuarie 2018, la 6.612 lei, iar de la 1 ianuarie 2019 are un salariu brut, cu sporuri, de 7.481 de lei, sustine ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les.

- Marius Lacatus a vorbit, in cadrul unei conferinte de presa organizate miercuri, despre salariile de la CSA Steaua. Antrenorul a recunoscut ca elevii sai nu sunt remunerati cu sume foarte mari. A facut o comparatie cu castigurile militarilor, despre care a spus ca ar lua mai mult, potrivit Mediafax.…

- Tudorel Toader a publicat marti, pe Facebook, salariile angajatilor din penitenciare, in contextul in care sindicalistii au anuntat ca intentioneaza sa picheteze Ministerul Justitiei pentru ca, potrivit acestora, nu este aplicata legea cadru a salarizarii unitare, fara discriminari. „O simpla informare…

- Daca in urma cu cinci ani, diferenta intre salariul brut si salariul net incasat de angajat era de numai 569 de lei, in noiembrie 2018 decalajul dintre brut si net a ajuns la 1.866 de lei, scrie Revista Patronatelor.

- Sute de mii de romani vor avea salariile majorate in acest an, potrivit Ordonanței de Urgența nr. 114 din 2018. Insa veștile bune nu se opresc aici, salariile din acest domeniu cheie urmand sa creasca și mai mult. Salariul minim net din constructii va fi de 2.360 de lei din 2019. Aproximativ 150.000…

- Salariul minim in constructii va creste la 3000 de lei brut de la 1 ianuarie 2019, printr-o prevedere inclusa in Ordonanta de urgenta privind masurile fiscale, a anuntat consilierul pe probleme economice al premierului, Darius Valcov, scrie capital.ro. Citeste si Dancila le raspunde lui Iohannis…

- Incepand de anul viitor romanii vor putea munci din nou fara restricții pe piața muncii din Elveția, dupa restricțiile au fost reintroduse din cauza afluxului mare de lucratori din cele doua țari. Presedintele Confederatiei Elvetiene, Alain Berset, a afirmat ca, din luna mai 2019, nu va mai exista restrictii…

- Salariul mediu a trecut de 2.700 de lei in luna octombrie, dupa o analiza pe sectoarele public și privat derulata pe baza datelor oficiale de la Institutul național de Statistica. Este cea mai mare creștere din ultimii zece ani, cu aproape 14% fața de perioada similara a anului 2017. In topul salariilor…