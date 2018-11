Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu, președintele arbitrului telecom (ANCOM), autoritate care reglementeaza piața de 3,4 miliarde de euro a comunicațiilor electronice, are un salariu net lunar de 8.892 lei, iar cei doi vicepreședinți ai autoritații au salarii de 7.780 lei, in timp ce salariile medii nete pentru directorii…

- Capitala Banatului ar putea fi primul oraș din Romania in care va fi implementata tehnologia 5G. Vestea a fost data de Sorin Grindeanu, președintele ANCOM, prezent astazi la Timișoara. Potrivit șefului Autoritații Naționale pentru Administrare și Reglementare in Comunicații, licitația pentru frecvențele…

- "Se tot vorbește zilele acestea despre resursele de la Marea Neagra. Și frecvențele 5G reprezinta o resursa a statului roman și m-aș bucura ca licitația sa fie un succes, la fel cum a fost și licitația 4G.", a declarat luni Sorin Grindeanu, președintele arbitrului telecom (ANCOM). Intrebat daca se așteapta…

- Președintele ANCOM, Sorin Grindeanu, a justificat, miercuri, de ce licitația pentru frecvențele destinate tehnologiei 5G va fi organizata la jumatatea anului 2019: licitația pentru spectrul de utilizare a tehnologiei 4G din 2012 a adus bugetului de stat 700 de milioane de euro.„In a doua jumatate…

- Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a anuntat miercuri ca monitorizeaza permanent modul in care operatorii de telefonie prezenti pe piata romaneasca aplica prevederile regulamentului european Roam like at home si a primit aproape 300 de reclamatii de la…

- Deputații din majoritatea parlamentara PSD-ALDE, impreuna cu UDMR, au adoptat miercuri modificari la regulamentul forului legislativ care prevad, printre altele, faptul ca deputații care "tulbura" activitatea unei ședințe vor fi scoși din sala cu ajutorul personalului Direcției Afaceri Interne. De asemenea,…

- ♦ Fiecare dintre cele cinci lanturi de hipermarketuri, supermarketuri sau magazine de tip discount se numara printre cei mai mari angajatori locali ♦ Retelele au impreuna circa 50.000 de salariati ♦ Salariile medii nete plaatite de marii retaileri internationali au crescut constant, dar mai accelerat…